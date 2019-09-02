HABER

ABD’de Dalış Teknesinde Yangın: Ölenler Var 34 Kişi Kayıp 

02.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinin güney kıyıları açıklarında ticari bir dalış teknesinde yangın çıktı. Olayda ölenler olduğu, 34 kişiden haber alınamadığı bildirildi

ABD’de Dalış Teknesinde Yangın: Ölenler Var 34 Kişi Kayıp 

ABD’nin California eyaletinin güney kıyıları açıklarında ticari bir dalış teknesinde yangın çıktı. Olayda ölenler olduğu, 34 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Daily Beast haber sitesinin geçtiği habere göre, Ventura ilçesi itfaiye teşkilatından Yüzbaşı Brian McGrath, can kayıpları olduğunu söyledi ancak sayı vermedi.

Sahil Güvenlik yetkilileri de, 20 metrelik teknenin üst katında uyuyan 5 mürettebat üyesinin Pazartesi sabah erken saatlerde Santa Cruz Adası yakınlarında kurtarıldığını açıkladı. Ada Los Angeles’a 140 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mürettebattan bir kişinin de hafif yaralandığı bilgisi verildi.

Aşağı kata uyuyan 34 yolcudan ise haber alınamadığı belirtildi.

Bölgede helikopterler ve teknelerle arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Dorian ABD’nin Güneybatı Kıyılarını Tehdit Ediyor Dorian ABD’nin Güneybatı Kıyılarını Tehdit Ediyor 
İran'da korkutan patlama! Açıklama geldiİran'da korkutan patlama! Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi!

Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi! 'Türkiye'nin çıkarlarını...'

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.