ABD’de Dalış Teknesinde Yangın: Ölenler Var 34 Kişi Kayıp 

ABD’nin California eyaletinin güney kıyıları açıklarında ticari bir dalış teknesinde yangın çıktı. Olayda ölenler olduğu, 34 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Daily Beast haber sitesinin geçtiği habere göre, Ventura ilçesi itfaiye teşkilatından Yüzbaşı Brian McGrath, can kayıpları olduğunu söyledi ancak sayı vermedi.

Sahil Güvenlik yetkilileri de, 20 metrelik teknenin üst katında uyuyan 5 mürettebat üyesinin Pazartesi sabah erken saatlerde Santa Cruz Adası yakınlarında kurtarıldığını açıkladı. Ada Los Angeles’a 140 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mürettebattan bir kişinin de hafif yaralandığı bilgisi verildi.

Aşağı kata uyuyan 34 yolcudan ise haber alınamadığı belirtildi.

Bölgede helikopterler ve teknelerle arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

