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  4. ABD’de ‘Delil’ Tartışması

ABD’de ‘Delil’ Tartışması

13.01.2020 00:28 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinin elinde İran’ın dört Amerikan büyükelçiliğine saldırı planladığına dair kesin bilgi olmadığını belirtti

ABD’de ‘Delil’ Tartışması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinin elinde İran’ın dört Amerikan büyükelçiliğine saldırı planladığına dair kesin bilgi olmadığını kaydetti.

Başkan Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Fox televizyonuna yaptığı açıklamada Süleymani’nin dört ABD Büyükelçiliği’ne saldırı planlıyor olabileceğini kaydetmişti.

CBS televizyonuna konuşan Esper, ABD Büyükelçilikleri’ne başka saldırıların da olası olduğu konusunda Trump’la hemfikir olduğunu belirtti.

Esper, ‘‘Başkan’ın söylemek istediği büyükelçiliklere başka saldırılar da olabileceği ve ben de bu görüşe katılıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Esper bu konuda ellerinde somut delil olup olmadığı sorusuna ‘‘Dört büyükelçilik konusunda böyle bir delil görmedim’’ şeklinde yanıt verdi.

İranlı Komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD’li yetkililer operasyona Irak ve bölgedeki ABD’li diplomatla personelin doğrudan saldırı riskiyle karşı karşıya olmasını gerekçe göstermişti.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri saldırıların gerekçesini sorgulamış, kendilerine uygun ve ayrıntılı şekilde bilgi verilmediğinden şikayet etmişti.

Başkan Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamada Süleymani öldürülmeden önce İran’ın Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne hedef almış olmasının muhtemel olduğunu ve dört ABD büyükelçiliğine saldırmayı hedeflediğini belirtmişti.

Esper CNN televizyonuna yaptığı açıklamadaysa yönetimin çok sayıda büyükelçiliğe geniş ölekli saldırı düzenlenebileceğine dair elinde önemli istihbarat olduğunu belirtti ancak bu istihbaratın yalnızca ‘‘Sekizli Çete’’ denilen üst düzey Kongre liderleriyle paylaşılabileceğini kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brian ise Esper’in doğrudan risk olduğuna dair yorumunu tekrar etti ancak dört büyükelçiliğin hedef alınacağına dair delil olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise üyesi olduğu ‘‘Sekizli Çete’’nin dört büyükelçiliğe olası saldırı konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee de Pazar günü yaptığı açıklamada Başkan ve güvenlik danışmanlarının Kongre’ye İran konusunda sundukları bilgilerin doğruluğundan endişe ettiğini söyledi.

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