ABD'de Delta Baskın Corona Varyantı

Corona virüsünün varyantı Delta, ABD’de baskın tür haline geldi. Son dönemde yeni vakaların çoğunluğunda Delta varyantı tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 19 Haziran ile 3 Temmuz arasında geçen iki haftalık süre boyunca tespit edilen yeni Corona virüsü vakalarının yüzde 51,7’sinde ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı görüldü.

İlk olarak İngiltere’de rastlanan ve daha sonra Amerika’da da yaygın bir şekilde tespit edilen bir önceki Alfa varyantının yeni vakalardaki oranı ise yüzde 28,7’ye düştü.

İki haftalık veri 20 Aralık 2020'den bu yana CDC'nin ulusal genetik takip sistemi aracılığıyla toplanan dizilimlere dayandırıldı.

Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantının, Corona virüsünün önceki türlerinden çok daha fazla bulaşıcı olmasının yanısıra gençlerde de hastalık oranını yükseltebileceği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer, bu varyantın şu an ülkenin tüm eyaletlerinde tespit edildiğine dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden da dün yaptığı açıklamada Delta varyantının oluşturduğu riske vurgu yaparak henüz aşı olmayanları bir an önce aşı olmaya çağırdı.

Yapılan ön araştırmaların sonuçlarına göre, Pfizer/BioNtech, AstraZeneca ve Moderna aşıları Delta varyantına karşı da etkin koruma sağlıyor.

