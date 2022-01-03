ABD'de Demokrasiyi Tehdit Altında Bulanlar Çoğunlukta

Amerika’da yetişkinlerin katılımıyla yapılan bir anket sonucuna göre, halkın çoğunluğu ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu görüşünde.

CBS haber kanalının dün sonuçları yayınlanan anketine katılanların yüzde 66’sı Amerika’da demokrasinin ‘biraz’ ya da ‘çok’ tehdit altında olduğunu savundu. Katılımcılar arasında demokrasinin ‘güvende’ olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi.

Anket, geçen yıl 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçileri arasında kalabalık bir grubun, Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetinin onaylandığı sırada Kongre binasına düzenlediği baskının yıl dönümü öncesinde yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 83’ü Kongre binasına şiddet yoluyla girenlerin eylemlerini onaylamadıklarını söyledi.

Anket sonucuna göre, Kongre binasına yönelik eylemleri ‘isyan’, ‘hükümeti devirme girişimi’ ve ‘seçim sonuçlarını Trump’ın lehine çevirme çabası’ olarak görenler de çoğunlukta.

6 Ocak saldırılarını, ülkede siyasi şiddetin arttığının bir işareti olarak görenlerin oranı yüzde 68 olarak belirlenirken, yüzde 62’lik bir grup, 2024 başkanlık seçimlerinde de kaybeden tarafın şiddete başvuracağını tahmin ediyor.

Anket sonucunda, Başkan Biden’ın 2020 seçimlerinin meşru galibi olarak görenlerin oranının yüzde 60’dan fazla olduğu belirlendi. Cumartesi günü yayınlanan, Washington Post gazetesiyle Maryland Üniversitesi’nin ortak düzenlediği bir anketin sonucunda da benzer bir veri elde edildi.

Washington Post anketinde ayrıca, katılımcıların yüzde 45’i Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre saldırısında büyük oranda sorumlu olduğunu savunurken, Trump’ın bu hususta suçsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28’de kaldı.

Anket sonuçlarında, yurttaşların hükümete karşı bazen ‘şiddet içerikli eylem’ düzenlemesinin uygun olduğunu düşünenlerin oranının da arttığı görülüyor. 1995 yılında bu görüşü savunanların oranı yüzde 13 iken 2015 yılında yüzde 23’e yükselmişti. Şu an kaydedilen oran ise yüzde 34.

