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ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 07:09 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayınlanan bir tartışma programında karşı karşıya geldi - 10 aday adayının katıldığı programda ana konu sağlık sistemi etrafındaki tartışmalar olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri de sık sık eleştiri aldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşırken, ülkedeki sağlık sistemine ilişkin tartışmalar programa damga vurdu.

Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve NBC kanalından canlı yayınlanan ilk tartışma programına Senatör Elizabeth Warren, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Senatör Cory Booker, eski bakan Julian Castro, Senatör Tulis Gabbard ve Senatör Amy Klobuchar dahil 10 aday adayı katıldı.

Her soru için 1 dakika süre tanınan rakipler, bir yandan Cumhuriyetçilerin politikalarını eleştirirken, öte yandan kendilerini öne çıkaracak vaatlerini sıraladılar.

Ağırlıklı olarak başkan seçilmeleri halinde nasıl bir sağlık reformu uygulayacaklarını anlatan Demokrat aday adayları, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılıp kaldırılmamasından devletin sağlık alanında nasıl rol oynaması gerektiğine kadar farklı görüşler ortaya koydu.

Senatör Warren ile Belediye Başkanı de Blasio, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılmasını savunurken, diğer adaylar özel sağlık sigortalarının farklı versiyonlarla devam etmesi gerektiğini ifade etti.

- "En önemli jeostratejik tehdit" sorusu

ABD'nin dış politikasına ilişkin konuların da ele alındığı programda, sunucunun her bir aday adayın sorduğu "Sizce ABD'ye karşı en büyük tehdit nedir" sorusu ilgi çekti.

Bazı aday adayları İran, Çin ve Rusya şeklinde ülke ismi zikrederken, bazıları ise iklim değişikliğini en büyük tehdit olarak gördüğünü dile getirdi.

Washington eyaleti valisi Jay Inslee'nin "ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit Başkan Trump'tır" şeklindeki ifadesi ise salonda alkışla karşılandı.

- "Savaştan bir tweet uzaklıkta"

Aday adaylarının hemen tamamı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğunu savunurken, Klobuchar başkan seçilmesi halinde anlaşmayı yeniden canlandıracağını ifade etti.

"Bu Başkan kelimenin tam anlamıyla her gün 10 dakikada savaşa girebilecek durumda, savaştan bir tweet uzaklıkta." şeklinde konuşan Klobuchar'ın, "Sabah 5'te bornozumuzu giyerken dış politika icra ediyor olmamamız gerekir." ifadeleri salonda yoğun alkış aldı.

- "Taliban bizden sonra da olacak"

Öte yandan Afganistan'daki savaşla ilgili bölümde konuşurken Gabbard, ABD'nin bu ülkeden tamamen çekilmesi gerektiğini savundu. Gabbard, "Taliban bizden önce de bu ülkede vardı, bizden çok sonra da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Japonya'ya giderken uçakta Demokratların tartışmasını izlediği kaydedilen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Sıkıcı!" şeklinde tek kelimelik bir paylaşımda bulundu.

Toplam 20 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ikinci canlı yayın tartışması yarın akşam gerçekleştirilecek.

Bu tartışmaya başta eski ABD Başkan Yardımcısı ve anketlerde liste başında yer alan Joe Biden ile onu yakından takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders da dahil kalan 10 aday katılacak.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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ABD ABD'de 2020 başkanlık seçimleri

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