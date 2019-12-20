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ABD'de Demokrat başkan aday adayı Bernie Sanders'tan Filistin çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 07:49 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen canlı yayında 7 Demokrat başkan aday adayı karşı karşıya geldi - Vermont Senatörü Bernie Sanders: - "ABD politikası açısından sadece İsrail destekçisi olmamız yetmez, aynı zamanda Filistin destekçisi de olmamız lazım"

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat başkan aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayında ABD'nin İsrail-Filistin politikasını eleştiren Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Sadece İsrail destekçisi olmamız yetmez, aynı zamanda Filistin destekçisi de olmamız lazım." dedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde PBS kanalı ile Politico haber sitesi ortaklığında düzenlenen canlı yayında 7 Demokrat başkan aday adayı karşı karşıya geldi.

Programa eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, girişimci Andrew Yang, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve milyarder iş adamı Tom Steyer katıldı.

Hayli tartışmalı geçen canlı yayında başta ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci olmak üzere iç ve dış politika ile ilgili birçok konuda aday adayları görüşlerini dile getirdi.

- "Aynı zamanda Filistin destekçisi de olmamız lazım"

ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin tartışıldığı bölümde ülkesinin İsrail-Filistin politikalarını eleştiren Sanders, sadece İsrail'e yönelik tek taraflı bir yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini belirtti.

İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu savunan Sanders, "Fakat ABD politikası açısından sadece İsrail destekçisi olmamız yetmez, aynı zamanda Filistin destekçisi de olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Sanders ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etmeye devam etmesi durumunda ABD'nin bu ülkeye yardımlarını şarta bağlamayı düşünmesi gerektiğini ifade etti. Sanders'ın bu görüşüne Warren ile Buttigieg de destek verdi.

- Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları konuşulurken Çin televizyonu yayını kesti

Öte yandan tartışmayı canlı yayınlayan Çin televizyonunun, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili bölümlerde yayını kesmesi dikkati çekti.

Moderatör Judy Woodruff, Buttigieg'e "Çin'in Uygur Türklerine yönelik kitlesel tutuklamaları sebebiyle ABD'nin 2022'deki Pekin Olimpiyatlarını boykot edip etmemesi" ile ilgili bir soru sordu.

"Çin'e karşı ABD'nin tüm seçeneklerini masada tutması gerektiğini" savunan Buttigieg konuşurken yayını kesen Çin televizyonu, sonrasında Çin'in Hong Kong'daki adımlarının tartışıldığı bölümü de içeren yaklaşık 9 dakika boyunca tartışmayı yayınlamadı.

- Biden'dan "Afganistan'da stratejimiz yoktu" açıklaması

Diğer yandan Biden, Barack Obama'nın başkanlığının ilk döneminde Afganistan'la ilgili yerinde gözlemler yaptığını ve ülkeye ilişkin kapsamlı bir strateji göremediğini belirtti.

Biden, "Kapsamlı bir stratejik planlama olmadığı için uzun süre Afganistan konusunda Pentagon ile mücadele ettim ve ulus inşası fikrine karşı çıktım. Ulus olarak tüm ülkenin yeniden yapılandırılması bizim kapasitemizin ötesinde bir şeydi." değerlendirmesini yaptı.

- Trump'ın azline tam destek

Tartışmanın iç politikayla ilgili bölümlerinde Trump'ın azline yönelik konular kapsamlı olarak tartışılırken, Demokrat aday adayları Trump'ın azledilmeyi hak ettiği görüşünü savundu.

Trump'ın Senato'da tarafsız bir şekilde yargılanması gerektiğini dile getiren aday adaylarının her biri, 2020'deki seçimlerde Trump'ı yenebilecek güçte oldukları görüşünü ileri sürdü.

3 Şubat 2020'de Lowa eyaletindeki ilk ön seçimlerle başlayacak olan yarışın sonunda başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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