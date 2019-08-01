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ABD'de Demokrat başkan aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 07:19 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat başkan adaylarını ikinci kez bir araya getiren canlı yayında, yarışı önde götüren Joe Biden ile Kamala Harris arasındaki diyaloglar damga vurdu - Adayların hemen her konuda birbirinden çok farklı tutumlar sergilemeleri, "parti içinde fazlasıyla ayrışma olduğu" yorumlarına neden oldu - Tartışmaya katılan isimlerin hemen hepsi Amerikan askerlerinin bir an önce Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayları ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaşırken, tüm adayların birbirinden çok farklı yaklaşımlar sergilemesi, "Demokratların fazlasıyla bölündüğü" yorumlarına yol açtı.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında 10 Demokrat başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yarışta ismi öne çıkan Kaliforniya Senatörü Kamal Harris ve New Jersey Senatörü Cory Booker'ın yanı sıra New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Hawaii vekili Tulsa Tulsi Gabbard, Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee, Colorado Senatörü Michael Bennet, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eski bakan Julian Castro ve iş adamı Andrew Jang katıldı.

Adaylar başta sağlık sistemi reformu, göçmen politikaları, suçla mücadele, iklim değişikliği ve az da olsa dış politikayla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

- En uzun Biden konuştu

Yaklaşık 2,5 saat süren tartışmada 22 dakika ile en fazla süre alan Biden, aynı zamanda her konuda en fazla görüş bildiren isim oldu.

Özellikle sağlık sistemi reformu konusunda Harris ile zaman zaman hararetli tartışmalara giren Biden, sağlık reformu konusunda en iyi reçetenin kendi ekibinde bulunduğunu savundu.

- "Kazanan yok"

Amerikan medyasına göre kazananın olmadığı gecede her adayın aynı konuda birbirinden farklı yaklaşımlar sergilemesi, "tartışmadan en fazla ABD Başkanı Donald Trump'ın memnun olduğu" yorumlarına neden oldu.

Anketlerde açık ara önde gözüken Biden'ın sahnedeki diğer tüm aday adaylarından en fazla eleştiri alan isim olması dikkati çekti. Diğer adaylar Biden'ın zayıf yönlerine vurgu yaparken, bir kısmı da Biden'ın büyük donörlerden topladığı bağışları açıklaması çağrısı yaptı.

- Afganistan ve Irak konuşuldu

Oturumun dış politika bölümü görece olarak zayıf geçerken, Biden'ın hem Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme süreci hem de Afganistan'a daha fazla asker gönderilmemesi konusunda kendisine büyük pay çıkarması dikkati çekti.

Adayların hemen hepsi ABD askerlerinin Afganistan'dan bir an önce çekilmesi gerektiğini savunurken, Gabbard, Trump'ın Afganistan konusundaki vaatlerini yerine getirmeyerek halkı aldattığını ileri sürdü.

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez 27-28 Haziran'daki canlı yayınlarda karşı karşıya gelmişti.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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ABD ABD'de 2020 başkanlık seçimleri Demokrat Parti Joe Biden

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