ABD'de Demokrat başkan aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayları ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaşırken, tüm adayların birbirinden çok farklı yaklaşımlar sergilemesi, "Demokratların fazlasıyla bölündüğü" yorumlarına yol açtı.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında 10 Demokrat başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yarışta ismi öne çıkan Kaliforniya Senatörü Kamal Harris ve New Jersey Senatörü Cory Booker'ın yanı sıra New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Hawaii vekili Tulsa Tulsi Gabbard, Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee, Colorado Senatörü Michael Bennet, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eski bakan Julian Castro ve iş adamı Andrew Jang katıldı.

Adaylar başta sağlık sistemi reformu, göçmen politikaları, suçla mücadele, iklim değişikliği ve az da olsa dış politikayla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.