ABD'de Demokrat başkan aday adayları iklim değişikliği planlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın inkar ettiği iklim değişikliği konusunda birleşen ve 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımının sağlanması konusunda hemfikir olan Demokrat başkan aday adayları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planlarını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde öne çıkan Demokrat başkan aday adayları, CNN televizyonunun New York'ta düzenlediği iklim değişikliliği konulu tartışma programında, iklim değişikliğiyle mücadele planlarını anlattı.

Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, iklim değişikliğinin önceliklerinden biri olacağını belirterek, iklim değişikliğini inkar eden ABD Başkanı Donald Trump'ın ''aptal ve ''tehlikeli'' olduğunu savundu.

Sanders, "Aklı başında bir insanın iklim değişikliğini öncelikleri arasına nasıl almadığına anlam veremiyorum. Gezegenin hayatta kalması için savaş veriyoruz." dedi.

Fosil yakıtlardan kurtulmak için milyarlarca dolar harcamak istediğini belirten Bernie Sanders, "Belki de öldürmek için tasarlanmış imha silahlarına her yıl 1,5 trilyon dolar harcamak yerine, bu kaynakları ortak düşmanımız olan iklim değişikliğine karşı kullanırız." diye konuştu.