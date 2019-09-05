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ABD'de Demokrat başkan aday adayları iklim değişikliği planlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 06:44 | Son Güncelleme

Başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders: "Öldürmek için tasarlanmış imha silahlarına her yıl 1,5 trilyon dolar harcamak yerine, belki de bu kaynakları ortak düşmanımız olan iklim değişikliğine karşı kullanırız" - Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden: "Hızlı trenlerimiz olursa milyonlarca aracı yollardan çekebiliriz" - Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren: "Nükleer enerji santrali kurmayacağız, nükleer enerjiyi yenilenebilir yakıtlarla değiştirmeye başlayacağız" - South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg: "İklim değişikliğiyle mücadele, 2'nci Dünya Savaşı'ndan daha zor olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın inkar ettiği iklim değişikliği konusunda birleşen ve 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımının sağlanması konusunda hemfikir olan Demokrat başkan aday adayları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planlarını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde öne çıkan Demokrat başkan aday adayları, CNN televizyonunun New York'ta düzenlediği iklim değişikliliği konulu tartışma programında, iklim değişikliğiyle mücadele planlarını anlattı.

Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, iklim değişikliğinin önceliklerinden biri olacağını belirterek, iklim değişikliğini inkar eden ABD Başkanı Donald Trump'ın ''aptal ve ''tehlikeli'' olduğunu savundu.

Sanders, "Aklı başında bir insanın iklim değişikliğini öncelikleri arasına nasıl almadığına anlam veremiyorum. Gezegenin hayatta kalması için savaş veriyoruz." dedi.

Fosil yakıtlardan kurtulmak için milyarlarca dolar harcamak istediğini belirten Bernie Sanders, "Belki de öldürmek için tasarlanmış imha silahlarına her yıl 1,5 trilyon dolar harcamak yerine, bu kaynakları ortak düşmanımız olan iklim değişikliğine karşı kullanırız." diye konuştu.

Sanders, iklim değişlikliğiyle mücadeleye 16,3 trilyon dolar kaynak ayırmak istediğini de ifade etti.

Anketlerde öne çıkan Demokrat aday adaylarından eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ise toplu taşıma araçlarının iyileştirişmesi gerektiğini belirterek, "Hızlı trenlerimiz olursa milyonlarca aracı yollardan çekebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

2030 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştirmeyi amaçlayan Biden, iklim değişikliğiyle mücadeleye 1,7 trilyon dolar ayırmayı hedefliyor.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da nükleer enerjiye karşı çıktığını belirterek, "Nükleer enerji santrali kurmayacağız, nükleer enerjiyi yenilenebilir yakıtlarla değiştirmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

2035 yılına kadar karbon salınımını yüzde 70 azaltmak istediğini aktaran Warren, yine 2035 yılına kadar fosil yakıt şirketlerinin kapatılması gerektiğini savundu.

Elizabeth Warren ise iklim değişlikliğiyle mücadeleye 10 yıl boyunca 10 trilyon dolar ayırmak istiyor.

California Senatörü Kamala Harris de açık denizlerde petrol ve gaz aranmasının yasaklanması çağrısı yaptı.

Üretimi çok fazla karbon salınımına neden olan kırmızı etin daha az tüketilmesine yönelik çalışmalar yapacağını söyleyen Harris, ülke genelinde plastik pipetleri yasaklayabileceğini ifade etti.

Demokratlar arasındaki en genç aday adaylarından 37 yaşındaki South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise iklim değişikliğiyle mücadelenin 2'nci Dünya Savaşı'ndan daha zor olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanlık seçimleri iklim değişikliği

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