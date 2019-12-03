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ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris yarışı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

California Senatörü Kamala Harris: - "Yarışa devam etmek için gereken finansal kaynağım yoktu. Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem ve yarışı sürdürmek için fon toplamak her geçen gün daha da zorlaştı"

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı.

California Senatörü Harris, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını sonlandırmaktan ''derin üzüntü'' duyduğunu ancak ''adalet'' için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Harris, seçim kampanyasına destek verenlere gönderdiği e-postada ise "Yarışa devam etmek için gereken finansal kaynağım yoktu. Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem ve yarışı sürdürmek için fon toplamak her geçen gün daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı ise eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg oldu.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
2020 başkanlık seçimleri ABD Demokrat Kamala Harris

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