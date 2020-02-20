ABD'de Demokrat başkan aday adaylarının televizyon tartışmasında Michael Bloomberg'e çapraz ateş

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları arasında yapılan televizyon tartışmasına ilk kez Michael Bloomberg de katıldı. Bloomberg, Nevada'daki diğer adaylar tarafından sert şekilde eleştirildi. Demokrat Parti başkan adayları listesi aylardır varlık gösteremeyen adayların elenmesiyle kısalıyordu fakat dünkü televizyon tartışmasına ilk kez aşağılardan puanını yükselten bir aday daha katılmıştı. Alışılmadık ve müthiş pahalı kampanyasını Kasım ayında başlatan New York'un eski belediye başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg ilk kez rakipleriyle yüzyüze tartışma fırsatı buldu. Ama bu karşılaşma çok zorlu oldu ve rakipleri Bloomberg'i paramparça ettiler. Tüm adaylar Bloomber'e karşı Tartışma başlar başlamaz söze başlayan her aday önce Bloomberg'i eleşitirdi. Bernie Sanders, Bloomberg'in New York Belediye Başkanı olduğu sırada izlediği insanları durdurup üzerlerini arama politikasını eleştirerek başladı. Bu politikalar insan hakları gruplarının sert eleştirilerine hedef olmuştu. Elizabeth Warren, Bloomberg'in kadınlar hakkında sarfettiği söylenen aşağılayıcı sözler, hakkındaki cinsel taciz iddialarının mahkemeye gitmemesi için yaptığı anlaşmalar ve çalışanlarının ona karşı açtığı davaları gündeme taşıdı.

Warren, Bloomberg ile Trump arasında bir paralellik çizerek, "Demokratlar bir küstah milyarderin yerine bir başkasını getirirse büyük bir risk almış olurlar" diye konuştu. Bloomberg'i, adaylardan Amy Klobuchar televizyon reklamlarının arkasına saklanmakla, Joe Biden ise Barack Obama'nın sağlık reformuna karşı çıkmakla suçladı. Pete Buttigieg ise hem Bloomberg hem de Bernie Sanders'i eleştiridi ve eğer aday belirleme sürecinde en sona "bütün kötülüklerin kökeninde kapitalizmin olduğunu düşünen bir sosyalist ve bütün iktidarların temelinde paranın olduğuna inanan bir milyarder" olarak tanımladığı bu iki isim kalırsa Demokratların, kutuplaştırıcı iki politikacıdan birini seçmek zorunda kalacaklarını söyledi. Buttigieg, "Partisini yakmak isteyen bir adayla partisini satın almak isteyen biri arasında tercih yapmak zorunda olmamalıyız" dedi. Bütün adayların saldırıları arka arkaya sıralanırken Bloomberg'in zaman zaman cevap yetiştirmekte zorlandığı görüldü. New York Belediye Başkanlığı sırasında uyguladığı sokaklarda insanları durdurup arama politikasından ötürü özür dileyen Bloomberg, bunun kentte yaşayan siyah topluma ne kadar zarar verdiğini farkedemediğini kaydetti.

Şirketlerinde çalışan kişilerin açtığı davalarla ilgili olarak tek tek bireylerle yaptığı "gizlilik anlaşmalarını" savunan Bloomberg, "Hiç biri beni yanlış bir şey yapmakla suçlamıyor, yaptığım şakaları beğenmemiş olabilirler" diye konuştu. Bloomberg kamuoyu önünde bir tartışma programına katılmayalı 10 yılı aşkın zaman geçti. Çarşamba gecesi yıllar sonra bir ilk oldu ve Amerikan kamuoyu yakında hakkındaki kararı verecek. Herkes Sanders'e karşı Sanders kampanya ekibi, siyasi kariyerini yerleşik siyasete 'aykırılık' üzerinden kurmuş olan adaylarının adaylık yarışının favorisi olduğunu kabul etmek istemeyebilir ama ulusal anketlerde en başta görünen, en çok bağış toplayan ve en kapsamlı ve deneyimli kampanyayı yürüten bir adayı nitelemenin başka bir yolu yok. En öndeki aday olunca da Sanders'in Çarşamba günkü televizyon tartışmasında gayet net şekilde deneyimlediği gibi bütün diğer adayların ilk hedefi olmak kaçınılmaz. Adaylardan Indiana South Bend'in eski belediye başkanı olan Pete Buttigieg, Sanders'ın destekçilerinin sosyal medyada zaman zaman çok saldırgan oldukları üzerinde durdu ve "Bu konuda sorumluluk alıp kampanyanızda bu tür davranışları teşvik eden ne gibi unsurlar olduğunu sorgulamanız gerekiyor" diye konuştu.

Sanders'a yönelik en keskin eleştiriler ise beklenebileceği gibi Bloomberg'den geldi. Bloomberg, önce Sanders'in Başkan Donald Trump'u yenme şansının sıfır olduğunu söyledi. Sonra Sanders'ın siyasi görüşlerinin tarihin çöplüğüne atılmış olduğunu savundu. Bloomberg, "Kapitalizmi devirmeyeceğiz. Bunu denedik. Başka ülkeler de denedi. Adına komünizm dediler. Ama olmadı, işlemedi" diye konuştu. Sanders bu eleştirilere "ucuz atışlar" diye yanıt vererek kendisinin görüşlerinin komünizm değil demokratik sosyalizm çizgisinde olduğunu söyledi. Genel olarak partisinden politikacılara saldırılarında ölçülü bir politikacı olan Elizabeth Warren bile Sanders'a karşı sertti. Bilhassa sağlık reformu planları konusunda eleştirdi. Daha önceki başkanlık yarışlarında görülen bir eğilim, başlarda önde görünen adayın desteğinin saldırılar arttıkça gerileyebileceği yönünde. Sanders ise aday belirlemek için ön seçimler ve yoklamalar sürecinde hala önde olmanın avantajına sahip. Bunu korumak istiyorsa çok çalışması gerekecek.