HABER

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 07:19 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak girmek isteyen 10 aday canlı yayında seçmenleri ikna etmeye çalıştı - Ağırlıklı olarak göçmen politikaları, sağlık sistemi reformu ve partinin ideolojik çizgisi gibi konuların tartışıldığı canlı yayında, dış politika alanında Afganistan'dan çekilme konusu öne çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarını ikinci kez bir araya getiren canlı yayında, yarışın öne çıkan iki "ilerlemeci" ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki tartışmalar geceye damga vurdu.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında toplam 10 Demokrat Parti başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Başkanlık yarışının önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir diğer önemli adaylardan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Montana Valisi Steve Bullock, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, eski Kongre üyesi John Delaney, eski Colorado Valisi John Hickenlooper, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, eski Kongre üyesi Beto O'Rourke, Kongre üyesi Tim Ryan ve yazar Marianne Williamson salı gecesi yapılan ilk canlı yayına katıldı.

- En fazla Warren ile Sanders konuştu

2 saat 45 dakika süren canlı yayında 18 dakika söz hakkı alan Warren ile 17 dakika konuşan Sanders, diğer tüm adaylardan daha fazla görüşlerini aktarma imkanı buldu.

Ağırlıklı olarak Demokratların "ilerlemeci" kanadında yer alan Sanders ile Warren'ın sahneyi domine ettiği gecede, aday adayları başta göçmenlik, sağlık sistemi reformu, iklim değişikliği ve eğitim gibi konulardaki farkı yaklaşımlarıyla izleyicileri ikna etmeye çalıştı.

Belirli politika önerilerinde mevcut parti politikalarını eleştiren Sanders ve Warren, 2020 öncesinde seçmeni heyecanlandıracak adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaparak, kendi politika önerilerinin altını çizdi.

Sanders ve Warren gibi "ilerlemeci" isimlere karşı Demokrat Parti'nin daha merkez unsurlarını savunan bazı adaylar ise partinin son dönemde "sola kaydığı" ve "ilerlemecilerin politika önerilerinin gerçekçi olmadığı" yorumlarını yaptı.

Tartışmada son dönemin önemli konu başlıklarından Rusya soruşturması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "azledilmesi gerektiği" yönündeki konulara hiç girilmemesi de dikkati çekti.

- Afganistan'dan çekilme vurgusu

Dış politikada hemen tüm aday adayları en kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerindeki Amerikan askerlerini geri çekmeyi planladıklarını ifade ederken, özellikle Afganistan'dan askerlerin çekilmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.

Adaylık listesindeki diğer 10 Demokrat aday ise yerel saatle çarşamba akşamı yine Detroit'te canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Halen Demokratlardaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Kamala Harris gibi önemli isimlerin sahne alacağı canlı yayında yine göçmenlik, sağlık sistemi reformu ve partinin ideolojik çizgisi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez 27-28 Haziran'daki canlı yayınlarda karşı karşıya gelmişti.

ABD'de 59. Başkanlık Seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Bakanlığın personel ilanı Resmi Gazete'deBakanlığın personel ilanı Resmi Gazete'de
Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı!Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de 2020 başkanlık seçimleri Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.