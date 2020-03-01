ABD'de Demokratların Güney Carolina ön seçimlerini Biden kazandı

Cumhuriyetçilerin yarıştaki adayı Başkan Donald Trump'a verdikleri desteğin bir göstergesi olarak Güney Carolina'daki Cumhuriyetçi Parti, eyalette ön seçim yapmama kararı almıştı.

Milyarder iş adamı Tom Steyer'ın yaklaşık yüzde 15 ile 3. sırada götürdüğü oy sayımında, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ise yaklaşık yüzde 7 ile 4. sırada yer aldı.

Amerikan medyasının AP haber ajansına dayandırdığı haberlere ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, oyların yaklaşık yüzde 51'ini aldı.

ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak. (AA)

