ABD'de Demokratların iki kritik eyalette kazandığı zafer Trump'ı neden endişelendirmeli?

ABD'de Demokratlar iki kritik eyalette kazandıkları seçim zaferleriyle Başkan Donald Trump'a darbe vurdu. Demokrat Andy Beshear, muhafazakar eyalet Kentucky'nin yeni valisi seçildi. Demokratlar, Virginia eyaletinde de hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu ele geçirdi. BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher bu seçimlerin 2020'de ABD başkanlık seçiminde yarışacak Trump'ı nasıl etkileyebileceğini inceledi. ABD'de başkanlık seçimi öncesinde yapılan eyalet seçimleri pek çok şeyin işaretçisi olabilir. Demokratların 2017'de Virginia ve New Jersey'deki kazanımları 2018'de, 8 yıl aradan sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde kazanacakları çoğunluğun habercisiydi. Salı günü oy veren seçmenler de Trump'ta endişe uyandırması gereken mesajlar verdiler. İşte 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerine bir yıldan az bir süre kala bazı eyaletlerde gerçekleşen seçimlerden öne çıkanlar. Trump sevdalısı valinin kaybı 4 yıl önce Cumhuriyetçi Matt Bevin, Kentucky Valisi seçilirken müesses nizama karşı çıkan bir iş insanı olarak kampanya yürütüyordu. Eyaletin kırsal kesimlerinden aldığı yüksek oylarla "düzenin adayları" olan diğer Cumhuriyetçi adayları geçti ve Demokrat rakibini de yendi.

Bevin özetle, ABD Başkanı Trump'tan bir yıl önce seçilen Trump tipi bir siyasetçiydi. Bevin göreve başladıktan sonra Trump tipi bir yönetim sergiledi. Yasama organlarındaki büyük Cumhuriyetçi çoğunluğu kullanarak tartışmalı politikalara imza attı. Bunlara Obama döneminden kalma halk sağlığı programlarını kaldırmak da dahildi. Anketlerde düşen popülaritesine rağmen seçileceğinden emindi. Ama seçilemedi. 2015'te Bevin'i iktidara getiren her neydiyse Salı günkü seçimde bundan eser kalmamıştı. Eyaletin genç ve karizmatik Demorat Adalet Bakanı Andy Beshear, Bevin'i yendi. Bevin'in kırsaldaki desteği Beshear'ın kentler ve banliyölerdeki desteğini aşmaya yetmedi. Kentucky'nin geçmişinde Demokrat valiler bulunsa da (Beshear'in babası Bevin'den önceki valiydi) eyalet genel olarak muhafazakar bir eğilime sahip. Trump seçilirken Kentucky'de rakibine yüzde 30 fark atmış, bu ABD genelindeki en büyük farklardan biri olmuştu. Salı günü gerçekleştirilen valilik seçimi öncesindeki son günlerde ABD Başkanı Donald Trump da Bevin'e destek için bir miting düzenlemiş, Bevin'in kaybetmesinin kendi azil sürecini yürüten güçlere destek anlamına geleceğini söylemişti:

"Kaybederseniz, 'Trump dünya tarihindeki en büyük yenilgiyi aldı' diyecekler. Benim başıma bunun gelmesine izin veremezsiniz. Müthiş eyaletinizin başına bunun gelmesine izin veremezsiniz." Trump haksız değildi. Cumhuriyetçiler eyaletteki diğer seçimlerde iyi sonuçlar aldı, Bevin de seçimi çok küçük bir oy farkıyla kaybetti (mahkeme oyların yeniden sayımına karar verebilir) ama yine de bu tablo Trump'ın iktidarının zayıflamasına bir kanıt olarak görülecek. Virginia'da kontrol tamamen Demokratlar**da** Virginia'da 2017'de eyalet valiliğini kazanan Demokratlar 18 yıl aradan sonra Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu kazanmaya çok yaklaşmıştı. Bu, pek çokları için sürpriz bir gelişmeydi. Demokratlar 2017'de yaklaştıkları bu hedefe Salı günü ulaştı ve parlamentonun iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi. Böylece Demokratlar 1993'ten beri ilk defa hem valilik makamını hem de parlamentonun iki kanadını birden kontrol eder oldu. İki yıl önce ilk açık trans kimliğe sahip vekilin sandalye kazandığı eyalette bu sefer de Senato'ya ilk Müslüman kadın seçildi.