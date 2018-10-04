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ABD'de devlet üniversiteleri milyarlarca dolar bağış kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Wall Street Journal, ABD'de hükümetin devlet okullarına ayırdığı mali kaynağı azaltması nedeniyle okulların dev bağış kampanyaları başlattığını yazdı - Michigan Üniversitesi 5 milyar dolarla en büyük bağış miktarına ulaşmayı başardı - Washington, Kuzey Carolina, Florida ve Illinois üniversiteleri de kampanya düzenliyor

ABD'de devlet okullarına yönelik kamu kaynaklarının küçülmesiyle bağış kampanyalarının arttığı ve bu kapsamda Michigan Üniversitesinin 5 milyar dolar bağış topladığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de hükümetin devlet okullarına ayırdığı mali kaynaklar küçüldükçe, okullar için milyarlarca dolarlık dev bağış kampanyaları başlatıldı.

Bu kapsamda Michigan Üniversitesi, ülke tarihinde bir devlet okulu için en büyük bağış toplama çabasının başarıya ulaştığını ve 5 milyar dolar bağış topladığını açıkladı.

Öte yandan, üniversitenin zirvedeki bu yerini uzun süre koruyamayacağı düşünülüyor. Çünkü Washington Üniversitesinin de 5 milyar dolarlık bağış kampanyasının yarısını tamamladığı belirtildi.

Ayrıca Kuzey Carolina Üniversitesi 4,25 milyar, Florida Üniversitesi 3 milyar dolar ve Illinois Üniversitesi 2,25 milyar dolarlık bağış kampanyaları başlattı.

- Öğrenci harcı miktarı, hükümet desteğini geçti

Eğitim Geliştirme ve Destek Konseyi Araştırma Direktörü David Bass, yaptığı açıklamada 20 yıl önce insanların mükemmeliyetçilik marjında kamu kurumlarına bağış yaptığını belirterek, "Şu anda kamu kurumlarının pek çoğunda özel destek kritik bir hale geldi." diye konuştu.

ABD'de önceki yıllarda kamu kurumlarının harcamalarının çoğunluğunun vergilerle kalan kısmının ise öğrenci harçları ve araştırma gelirleri ile karşılanıyordu ancak bu kurumlara yapılan mali yardımların azalmasıyla bu model de işe yaramamaya başladı.

İlk defa bu yıl ABD'nin eyaletlerinin yarısında öğrencilerin devlet üniversitelerine gitmek için ödediği harç miktarı, hükümet desteğini geçti.

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ABD bağış üniversite

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