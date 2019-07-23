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‘ABD’de Devlete Güven Tarihin En Düşük Seviyesinde’

23.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Amerikalılar’ın çoğunun devlete ve birbirlerine olan güvensizliği göç, ırkçılık, sağlık, vergi ve oy verme hakları gibi alanlarda yaygın ve bu durum kalıcı sorunların çözümünü engelliyor

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Amerikalılar’ın çoğunun devlete ve birbirlerine olan güvensizliği göç, ırkçılık, sağlık, vergi ve oy verme hakları gibi alanlarda yaygın ve bu durum kalıcı sorunların çözümünü engelliyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarında 10 binden fazla kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre federal devletin hayatlarında iyiye gidişe ya da değişime neden olabileceğini düşünenlerin oranı artık eskisinden çok daha az.

Pew’den yapılan açıklamada “Bu ilgisizlik ve uzaklaşma daha kötü ve az temsili bir yönetime neden olabilir” denildi.

Anket güvensizliği iki eksende değerlendiriyor. Birincisi devlete yönelik güvensizlik, ikincisi de halkın birbirine duyduğu güvensizlik.

Sonuçlara göre Amerikalılar’ın neredeyse yüzde 70’i federal yönetimin açıklayabileceği bilgileri kasten gizlediği görüşünde, yüzde 64’ü ise “Seçilmiş yetkililer konuştuğunda ne zaman doğru ne zaman yalan söylediklerini anlamıyoruz” diyor.

1960 ve 70’lerde düşen kamuoyunun devlete güven oranı 1980’lerde ve 2000’lerin başında yeniden toparlanmıştı. Şimdiyse ABD halkının devlete güven oranı yüzde 17’yle tarihin en düşük seviyesinde.

Anketin sonuçları, halkın bu güvensizliği meşrulaştırdığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 75’i devletin daha fazla kamuoyu güvenine sahip olması gerekmediğini söyledi.

Cumhuriyetçiler devlete yönelik artan güvensizliği yolsuzluk ve yönetimin kötü performansına bağlarken Demokratlarsa ABD Başkanı Donald Trump’ın performansını hedef aldı.

Başkalarına duyulan güven de özellikle söz konusu siyaset olduğunda düşüyor. Çoğunluk başkalarının kanunlara uymak gibi “doğru şeyleri yaptığına” inanırken bu durum seçim sonuçlarını kabul etme, güvenilir yolardan oy kullanma, yeni bilgi edinirken başka görüşlerin değerlendirilmesi gibi konulara gelindiğinde değişiyor.

Ankete göre başkalarına duyulan güven; ırk, yaş, gelir ve eğitim düzeyine göre değişiyor. Daha yaşlı, zengin ve eğitimli katılımcılar arasında başkalarına güvenme oranı fazla. Beyazların başkalarına güven ıranı yüzde 27’yle yüksek bir seviyede seyrediyor. Bu siyah ve Hispanik katılımcıların toplamının başkalarına güvenme oranının iki katından fazlasına denk geliyor.

Pew Araştırma Merkezi, kendini avantajsız konumda gören Amerikalılar’ın başkalarına güvenme oranının daha düşük olduğu yorumunu yapıyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın başkalarına güven düzeyi birbirine oldukça yakın olmakla beraber devletle ilgili konularda görüşleri ayrılıyor. Cumhuriyetçiler daha genel bir güven sergiliyor.

Kamuoyu güveni neden önemli?

Her devlet gücünü halktan aldığını iddia eder, Amerikalılar’ınsa yüzde 64’ü devlete güvenin az olmasının ülkenin önemli sorunlarının çözülmesine engel olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 70’i de başkalarına güvenin az olması konusunda bu şekilde düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 84’üne göreyse federal devlete yönelik düşük güven arttırılabilir. Katılımcılar anketin yorum bölümünde yaptıkları çözüm önerilerinde siyasi partizanlığın ve sansasyonel haberciliğin azaltılmasına yer verdi.

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