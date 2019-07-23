‘ABD’de Devlete Güven Tarihin En Düşük Seviyesinde’

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Amerikalılar’ın çoğunun devlete ve birbirlerine olan güvensizliği göç, ırkçılık, sağlık, vergi ve oy verme hakları gibi alanlarda yaygın ve bu durum kalıcı sorunların çözümünü engelliyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarında 10 binden fazla kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre federal devletin hayatlarında iyiye gidişe ya da değişime neden olabileceğini düşünenlerin oranı artık eskisinden çok daha az.

Pew’den yapılan açıklamada “Bu ilgisizlik ve uzaklaşma daha kötü ve az temsili bir yönetime neden olabilir” denildi.

Anket güvensizliği iki eksende değerlendiriyor. Birincisi devlete yönelik güvensizlik, ikincisi de halkın birbirine duyduğu güvensizlik.

Sonuçlara göre Amerikalılar’ın neredeyse yüzde 70’i federal yönetimin açıklayabileceği bilgileri kasten gizlediği görüşünde, yüzde 64’ü ise “Seçilmiş yetkililer konuştuğunda ne zaman doğru ne zaman yalan söylediklerini anlamıyoruz” diyor.

1960 ve 70’lerde düşen kamuoyunun devlete güven oranı 1980’lerde ve 2000’lerin başında yeniden toparlanmıştı. Şimdiyse ABD halkının devlete güven oranı yüzde 17’yle tarihin en düşük seviyesinde.