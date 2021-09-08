ABD'de Dijital Paradan Faiz Kazanınca Dava Uyarısı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase Global’a, kullanıcılarına dijital varlıkları üzerinden faiz geliri verme planını uygulamaya koyması halinde dava açılacağı uyarısı yaptı.

SEC’in uyarı mesajıyla ilgili açıklama Coinbase’in hukuki işler başkanı Paul Grewal’dan geldi. Grewal, dün yaptığı açıklamada, firmanın ‘Lend’ adlı programını başlatmayı Ekim ayının başına kadar ertelediğini belirtti.

SEC’in konuyla ilgili soruşturma yürütüp yürütmediği henüz açıklanmadı.

Bu yıl Nisan ayında SEC’te başkanlık görevini devrealan Gary Gensler, kurumun kripto para borsasına yönelik denetim mekanizmalarını sıkılaştırmayı öngörüyor.

Yasal denetimdeki eksiklikler küresel çapta daha sık gündeme gelmeye başlarken, Gensler, geçen ay yaptığı bir açıklamada bu piyasayı kuralsızlıklar nedeniyle “Vahşi Batı” olarak tanımlamıştı.

Yasal adım uyarısıyla karşılaşan Coinbase’in genel müdürü Brian Armstrong ise SEC’ten gelen adıma Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Armstrong ayrıca dijital varlıklardan faiz kazanılması konusunda daha önce birçok kez SEC yetkilileriyle temasa geçmeye çalıştıklarını ancak ‘Lend’ programını uygulamaya başlatacakları yönünde SEC’i bilgilendirmelerinin ardından uyarı mesajı aldıklarını ifade etti.

Kripto para borsasında faiz karşılığında borç verme programları yaygınlaşıyor. Ancak Amerika dahil bazı ülkelerde yönetimler bu tür programların mevcut yasalar çerçevesinde işlem görmesi gerektiğini savunuyor.

Bu arada, Amerika’nın New Jersey eyaleti, BlockFi, Inc. adlı kripto para şirketine, faiz getirisi olan hesapların kapatılması emrini verdi. Bu hesaplarda yatırımcıların elde ettiği toplam kazancın 14 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Armstrong, “Eğer konu mahkemeye taşınırsa, belki de SEC’in izin vermeyi reddettiği konunun denetimiyle ilgili de nihayet net bir yanıt almış oluruz. Ancak yargı yoluyla kural koyulması SEC’in başvuracağı son alternatif olmalı, ilk değil” dedi.

