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ABD'de dış kaynaklı siber tehdit kaygıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 22:33 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats: - "İnternet üzerinden dışarıdan etki oluşturma çabası artarak devam ediyor. Kasım ayında yapılacak ara seçimler ve 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerine dair birçok ülkenin tehditlerine karşı ciddi kaygılarım var"

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, ülkesine yönelik siber tehditlerin devam ettiğini belirterek "Kasım ayında yapılacak ara seçimler ve 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerine dair birçok ülkenin tehditlerine karşı ciddi kaygılarım var." dedi.

Coats, Maryland eyaletinde düzenlenen Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Zirvesinde konuştu.

İnternet üzerinden dışarıdan etki oluşturma çabasının artarak devam ettiğini aktaran Coats, "Kasım ayında yapılacak ara seçimler ve 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerine dair birçok ülkenin tehditlerine karşı ciddi kaygılarım var." açıklamasında bulundu.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın 2016 yılında yapılan Başkanlık seçimini kazanmasının ardından gündeme gelen "seçimlere dışarıdan müdahale" tartışmaları, güncelliğini her zaman koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD küresel siber saldırı seçimler

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