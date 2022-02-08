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ABD’de Dış Ticaret Açığında Rekor

08.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin dış ticaret açığı 2021 yılında rekor düzeye ulaştı. Yüzde 27 oranında artış kaydedilen ticaret açığı 859 milyarı geçti

ABD’de Dış Ticaret Açığında Rekor

ABD’nin dış ticaret açığı 2021 yılında rekor düzeye ulaştı. Yüzde 27 oranında artış kaydedilen ticaret açığı 859 milyarı geçti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, pandeminin tarihi bir krize süreklediği ve şu an hala iyileşme sürecinde olan ülke ekonomisi 2021 yılında yüzde 5,7 oranında büyüdü. Bu, 1984 yılından bu yana kayıtlara geçen en yüksek ekonomik büyüme oranı.

Diğer taraftan, 2020 yılında 676 milyar 700 milyon dolar olan dış ticaret açığının geçen yıl 859 milyar 1 milyon dolara çıkması da ülkenin ticari açığında rekor niteliğinde.

Ülkede ürün açığı geçen yıl yüzde 18,3 oranında artarak 1 trilyon 1 milyar dolara çıkarken, ithalat hacmi tarihi oranda yükselerek 1 trilyon 8 milyara kadar çıktı. İthalatta en önde gelen ürünler endüstriyel ürün ve malzemeler oldu.

Gıda ithalatında da rekor düzeyde artış görülürken, bunu tüketici ürünlerindeki ithalat artışı takip etti. Meksika, Kanada ve Almanya başta olmak üzere 2021 yılında 70 farklı ülkeden ABD’ye ithalat yapıldı.

Diğer taraftan, ihracatta da güçlü bir artış kaydedildi. Ürün ihracatı hacmi yüzde 23,3 oranında artarak 1 trilyon 800 milyar dolara çıktı. Endüstriyel malzeme ve ürünler, gıda, tüketici malları ve benzin ihracatı da rekor düzeydeydi. Ancak ithalattaki artış, ihracattaki artışı gölgeledi.

2021 yılında ABD’nin ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin sayısı da rekor düzeyde artarak 57’ye yükseldi. ABD ürünlerinin ihraç edildiği ülkelerin başında Meksika geliyor. ABD’nin Çin’le olan ihracatı da 151 milyarı geçti.

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