ABD'de Diyanet Camisi'nin kundaklanması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin, "Bu saldırıları siyasi ya da ideolojik sebeplerle görmezden gelenler, kendilerini de içine alacak bir nefret yangınına seyirci kalıyorlar." açıklamasında bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı NewHaven şehrinde bulunan Diyanet Camisi, barış ve esenlik ayı olan ramazanda kundaklandı. İslam düşmanlığı yapanlar tüm insanlık değerlerini zehirliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıları siyasi ya da ideolojik sebeplerle görmezden gelenlerin, kendilerini de içine alacak bir nefret yangınına seyirci kaldıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Nefret sınır tanımaz; camilerden başlar, diğer mabetlere yayılır. İslam düşmanlığına göz yumanlar, aslında eninde sonunda tüm demokrasileri zehirleyecek bir çılgınlığı teşvik etmiş oluyorlar. Bugün nefret ideolojisinin seçici davranması sadece yol almak için başvurduğu bir taktiktir. Asıl hedefi, tüm insanlık değerleridir. Bugün camileri hedef alan nefret ideolojisi, zaman geçtikçe tüm mabetleri hedef alacaktır. İslam düşmanlığı yapanların ideolojik kökleri insanlık düşmanlığına dayanıyor."

