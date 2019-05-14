ABD'de Diyanet Camisi'nin kundaklanması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Diyanet Camisi'ne yapılan saldırının derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürü olduğunu bildirdi.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin paylaşımında, "New Haven camisine yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna 'dur' denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

