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ABD’de ‘dizinizi boynumuzdan çekin’ temalı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington’da toplanan binlerce kişi, siyahi vatandaşlara yapılan ayrımcılığı “dizinizi boynumuzdan çekin” sloganıyla protesto etti.Cuma günü Martin Luther King’in siyahilere karşı yapılan ayrımcılığa karşı çıkan ünlü “Bir Rüyam Var” konuşmasının 57’inci yıl dönümünde gerçekleşen gösteri ile ilgili olarak organizatörler amaçlarının günümüz ayrımcılığına ve polis tarafından uygulanan şiddete dikkat çekmek olduğunu açıkladı.

ABD’nin başkenti Washington’da toplanan binlerce kişi, siyahi vatandaşlara yapılan ayrımcılığı “dizinizi boynumuzdan çekin” sloganıyla protesto etti.
Cuma günü Martin Luther King’in siyahilere karşı yapılan ayrımcılığa karşı çıkan ünlü “Bir Rüyam Var” konuşmasının 57’inci yıl dönümünde gerçekleşen gösteri ile ilgili olarak organizatörler amaçlarının günümüz ayrımcılığına ve polis tarafından uygulanan şiddete dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Gösterinin ana teması olan “dizinizi boynumuzdan çekin”, "Özelde George Floyd’un öldürülmesin genelde ise siyahilere karşı gösterilen polis şiddetine dikkat çekilmesi amacı ile seçildi" diyen organizatörler, polis şiddetinin günümüz ABD’sinde en büyük problemlerden biri olduğunu belirtti.
King’in oğlu Martin Luther King III, protestoculara yönelik yaptığı konuşmada günümüz ortamını ’ABD kabusu’ olarak nitelendirerek, “Demokrasinin boynunda bir diz var” diye konuştu.
Martin Luther King’in torunu Yolanda King yaptığı konuşmada,"Büyükbabamın rüyasını gerçekleştireceğiz” dedi. King ayrıca amaç ve ısrarla devam edersek 1960’larda başlayan rüyayı tamamlayacaklarını ifade etti. Gösteride konuşan kongre üyesi Ayanna Pressley geçmişte ayrımcılığa karşı savaşan kişileri anarak “fedakarlıklar ve adanmışlıklar bizi bu ana getirdi” dedi.
Sosyal mesafe ve maske kurallarının yoğun olarak uygulandığı gösteriye sanal olarak katılan Demokratik Parti Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris’de geçmişte ayrımcılığa karşı savaşanları anarak, “Atalarımız için yürüyün ve çocuklarımız ile torunlarımız için yürüyün” dedi.
Konuşmalardan sonra kalabalık toplantı noktası olan Lincoln Anıtından, dağılma noktası olan Martin Luther King Anıtına doğru yürüyüşe geçildi. Bu sırada bazı ufak gruplar ana gruptan ayrılarak “Siyahi yaşamlar önemlidir” diyerek BLM plazasının önüne gelerek protestoya devam etti. Buraya yakın olan ve iki ay önce Başkan Trump’ın önünde fotoğraf çektirdiği St. John Kilisesi önünde polis güvenlik önlemleri aldı. İlerleyen saatlerde sorun çıkmasından endişe eden polis göstericileri kiliseden uzak durmaları konusunda uyardı.
Bir grupta Adalet Bakanlığı önüne gelerek “Adalet yoksa barış yok, polisi tutuklayın” sloganları attı. Adalet Bakanlığı önündeki protestocular geçmişte siyahilere karşı polis tarafından uygulanan şiddet ile açılmış ancak sonradan kapanmış davaların tekrar açılmasını talep etti.
Washington D.C. Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada gösterilerin çok barışçıl geçtiğini belirterek, “Umarız bu şekilde devam eder” dedi.
İtfaiye ve ilk yardım departmanlarından yapılan açıklamalarda da toplam 106 kişiye müdahale edildiği, müdahalelerin aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar olduğu ve 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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