HABER

ABD'de donduran soğuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:32 | Son Güncelleme

ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Ülkede 3 kişi donarak öldü, soğuk hava nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi

ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Ülkede 3 kişi donarak öldü, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

ABD'nin özellikle orta batı kesimleri bugün itibarıyla dondurucu soğuklara teslim oldu. Chicago'da kar küreğine çarpan bir kişi hayatını kaybederken, Indiana'da bir çift, karla kaplı yolda yaptıkları kazada yaşamını yitirdi.

Milwaukee, Detroit ve Ecorse'de de 3 kişi sokakta donmuş halde bulundu.

- Chicago'da nehir dondu

Illıonis eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı, sıfırın altında 17, hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında 44 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle Chicago Nehri buz tutarken, kentte tüm tren seferleri iptal edildi.

Kentte evsizler için açılan en büyük sığınma merkezlerinden birisi sadece uzun süreli misafirleri alma kuralını ihlal ederek 800 kadar evsizi kabul etti.

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere North Dakota'da 24, Minnesota'da 18, Wisconsin'de 14, Lowa'da 12 dereceye kadar düştü.

Aşırı soğuklar nedeniyle ABD genelinde 2 binden fazla uçak seferi de iptal edildi.

ABD Posta Servisi de özellikle aşırı soğukların yaşandığı bölgelerde hizmet veremeyeceklerini açıkladı.

ABD'de son 25 yılın en soğuk günlerinin yaşandığını belirten uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, evcil hayvanların dışarı bırakılmaması ve evdeki elektrikli ürünler konusunda dikkatli olunması uyarısı yaptı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Mersin'de hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi (2)Mersin'de hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi (2)
30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.