ABD’de Dorian Hazırlıkları

Bahamalar’da beklenenden uzun süre kalarak çok büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası Atlas Okyanusu’ndan kuzeybatıya, ABD’nin güney kıyılarına doğru ilerlerken şidddetini arttırdı. Kasırga kategori 2 seviyesinden kategori 3’e çıktı.
Bahamalar’da şu ana kadar görülen en büyük kasırga olan Dorian en az 20 kişinin de ölümüne neden oldu. Daha önce şiddeti kategori 5 seviyesinden kategori 2’ye düşen kasırga Çarşamba günü itibariyle yeniden güçlenerek kategori 3 şiddetine ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Dorian Cumartesi gününe kadar şiddetini arttırmaya devam edebilir.
Güney Carolina eyaletinin Charleston ilçesinde 68 bin 700, Beaufort ilçesindeyse 15 bin 200’den fazla hane elektriksiz kaldı.
Duke Enerji şirketi fırtınanın Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 700 bin kadar elektrik kesintisine neden olmasını beklediğini açıkladı.
Güney Carolina’nın tarihi Charleston kentine Dorian’ın etkisiyle ilk yağış Çarşamba günü düşmeye başladı. 1500’den fazla kişi 28 barınağa sığındı. Burası aynı zamanda su baskınına da müsait bir bölge.
Perşembe günü erken saatlerde Dorian kasırgasının merkezi, Charleston’ın 130 kilometre güneyine ulaştı. Kasırga saatte 185 kilometre hızla esen rüzgarları beraberinde taşıyor.
Charleston’un kent merkezinde dükkanlar ve restoranlar vitrinlerini tahtalarla ve metal plakalarla güçlendirdi. Güney Carolina eyaletinin kıyı bölgesinde 830 kişi için zorunlu tahliye emri verildi.
Ulusal Meteoroloji Dairesi Charleston limanına astığı projeksiyon haritasında liman civarında suların 3,1 metre yükseleceğini öngördü. Daha önce 1989’daki Hugo kasırgası sırasında liman suları 4 metreyle en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Georgia eyaleti kıyılarında da yüz binlerce kişi için tahliye emri verildi. Georgia Valisi Brian Kemp eyalete bağlı adalarla iletişimin kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını aktardı.
Kuzey Carolina’da ise 85 yaşında bir kişi evini kasırga için hazırlarken merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Vali Roy Cooper suların ani yükselmesi ve sel baskınlarına karşı uyardı.
Florida eyaletinin ise kasırganın güzergahı üzerinde yer alabileceği kaygısı, fırtınanın kıyıdan güven verecek mesafede uzaklaşmasıyla azaldı. Orlando Havaalanı ve Disney World tematik parkı yeniden kapılarını açtı. Ancak burada da evini fırtınaya hazırlayan 56 yaşında biri ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) başkan vekili Peter Gaynor 4 bin federal acil durum çalışanı, 6 bin Ulusal Muhafız ve 40 bin inşaat işçisinin ihtiyaç halinde müdahale etmek üzere teyakkuzda olduklarını bildirdi.
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