ABD’de Dorian Hazırlıkları

Bahamalar’da beklenenden uzun süre kalarak çok büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası Atlas Okyanusu’ndan kuzeybatıya, ABD’nin güney kıyılarına doğru ilerlerken şidddetini arttırdı. Kasırga kategori 2 seviyesinden kategori 3’e çıktı.

Bahamalar’da şu ana kadar görülen en büyük kasırga olan Dorian en az 20 kişinin de ölümüne neden oldu. Daha önce şiddeti kategori 5 seviyesinden kategori 2’ye düşen kasırga Çarşamba günü itibariyle yeniden güçlenerek kategori 3 şiddetine ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Dorian Cumartesi gününe kadar şiddetini arttırmaya devam edebilir.

Güney Carolina eyaletinin Charleston ilçesinde 68 bin 700, Beaufort ilçesindeyse 15 bin 200’den fazla hane elektriksiz kaldı.

Duke Enerji şirketi fırtınanın Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 700 bin kadar elektrik kesintisine neden olmasını beklediğini açıkladı.

Güney Carolina’nın tarihi Charleston kentine Dorian’ın etkisiyle ilk yağış Çarşamba günü düşmeye başladı. 1500’den fazla kişi 28 barınağa sığındı. Burası aynı zamanda su baskınına da müsait bir bölge.