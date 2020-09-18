ABD’de Dört Eyalette Erken Oy Verme İşlemi Başladı

Corona virüsü salgını ABD’de seçim sürecini de etkiledi. Hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat aday Joe Biden seçim seyahatlerini sınırlamak zorunda kaldı. Amerikalılar kalabalıklardan kaçınmaya çalışırken erken sandığa gidenlerin sayısının ve posta ile oy kullanacakların sayısının da artması bekleniyor.

Öte yandan Virginia’nın Fairfax ve Arlington ilçelerinde seçim görevlileri sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştuğunu ve katılımın fazla olduğunu bildirdi.

Minnesota eyaletinde erken açılan tek sandıkta ilk 30 dakikada 44 kişi oyunu kullandı. Donald Trump, 2016 yılındaki seçimlerde az farkla kaybettiği eyaleti bu kez kazanmayı hedefliyor.

3 Kasım seçimleri için erken oy kullanma süreci Minnesota’nın yanı sıra Virginia, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde de başladı.

Başkan Donald Trump ve 3 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ın seçim kampanyası ziyareti öncesinde Minnesota eyaletinde çok sayıda kişi erken oy kullanmak için sıraya girdi.

Minnesota’da oy sırasına girenler maske taktı.

Reuters haber ajansına göre son anketler Joe Biden’ı Minnesota eyaletinde Trump’ın önünde gösteriyor. RealClearPolitics anketine göre, Biden Cuma günü itibarıyla yüzde 10,2 puan önde.

Anketler Joe Biden’ı ABD’nin eski sanayi kuşağı eyaletleri Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania’da önde gösteriyor. Trump’ın mavi blok olarak da adlandırılan ve Demokratlar’ın kalesi olarak görülen bu eyaletleri 2016’da alması ona seçimi de kazandırmıştı.

Trump’ın akşam saatlerinde Minnesota’da Bemidji havaalanında bir miting düzenlemesi bekleniyor. Biden ise akşamüstü saatlerinde Duluth’ta bir sendika eğitim merkezinde konuşma yapacak.

Minnesota aynı zamanda siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından yapılan protesto gösterilerinin de çıkış noktasıydı.

Floyd’un ölümü, polis şiddeti ve ırk ayrımcılığı gibi konularda toplumsal bir hareketin başlamasına neden oldu. Gösteriler birçok kente yayıldı. Amerika bunun yanında Corona salgınıyla mücadelede yaklaşık 196 bin kurban verdi, milyonlarca kişi işsiz kaldı.