ABD’de ‘Drone’ Kullanımı Artıyor

Hava durumu tahmininden çiftlik hayvanlarının sağlığına birçok alanda, uzaktan kumandalı hava araçları ‘drone’ların kullanımı, özellikle ABD’de hızla artıyor. Amerikan Devlet Karayolu ve Taşımacılık Görevlileri Birliği’nin raporuna göre drone’lar sadece hobi amaçlı değil, ülkeye hizmet için de son yıllarda kullanılmaya başlandı.

Rapora göre 2016 yılında hiçbir eyaletin ulaştırma kurumlarında drone kullanımı bulunmazken, bugün 36 eyaletin kadrosunda drone operatörleri bulunuyor, tüm eyaletlerde de drone günlük işleyişin bir parçası haline geldi.

Drone’lar yol ve köprülerin tetkikinde kullanılabiliyor. Gelişmiş kamera ve termal teknolojileri sayesinde yollardaki ufak bir çatlağı ya da oluşabilecek çukurları tespit edebiliyor ve erken tamirat sağlayabiliyor.

İnsanlar için tehlikeli olabilecek işlerde de drone’lar devrede. Utah eyaleti ulaştırma dairesi, dağlarda planlı çığ ve heyelan işlerinin izlenmesi için bu hava araçlarını kullanmaya başladı. Eyaletin engebeli arazilerinde kar ölçümü yapılarak, kar sularına bağlı olası sel ve toprak kaymaları takip ediliyor, yolların kapanması ve altyapının zarar görmesine karşı artık önlem alınabiliyor.