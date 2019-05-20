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ABD’de ‘Drone’ Kullanımı Artıyor

20.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Hava durumu tahmininden çiftlik hayvanlarının sağlığına birçok alanda, uzaktan kumandalı hava araçları ‘drone’ların kullanımı, özellikle ABD’de hızla artıyor

ABD’de ‘Drone’ Kullanımı Artıyor

Hava durumu tahmininden çiftlik hayvanlarının sağlığına birçok alanda, uzaktan kumandalı hava araçları ‘drone’ların kullanımı, özellikle ABD’de hızla artıyor. Amerikan Devlet Karayolu ve Taşımacılık Görevlileri Birliği’nin raporuna göre drone’lar sadece hobi amaçlı değil, ülkeye hizmet için de son yıllarda kullanılmaya başlandı.

Rapora göre 2016 yılında hiçbir eyaletin ulaştırma kurumlarında drone kullanımı bulunmazken, bugün 36 eyaletin kadrosunda drone operatörleri bulunuyor, tüm eyaletlerde de drone günlük işleyişin bir parçası haline geldi.

Drone’lar yol ve köprülerin tetkikinde kullanılabiliyor. Gelişmiş kamera ve termal teknolojileri sayesinde yollardaki ufak bir çatlağı ya da oluşabilecek çukurları tespit edebiliyor ve erken tamirat sağlayabiliyor.

İnsanlar için tehlikeli olabilecek işlerde de drone’lar devrede. Utah eyaleti ulaştırma dairesi, dağlarda planlı çığ ve heyelan işlerinin izlenmesi için bu hava araçlarını kullanmaya başladı. Eyaletin engebeli arazilerinde kar ölçümü yapılarak, kar sularına bağlı olası sel ve toprak kaymaları takip ediliyor, yolların kapanması ve altyapının zarar görmesine karşı artık önlem alınabiliyor.

Utah eyaleti ayrıca trafik kazalarının ve enkazın incelenmesi için 40 drone daha satın alıyor.

North Carolina eyaletinin ulaştırma dairesi de drone’ları türü tehlike altındaki hayvanların takibi ve yuvalarının tespiti için kullanıyor. Daha önce kullanılan helikopter ya da arazi araçlarının aksine drone’lar hem pratik hem de hayvanlara doğal ortamlarında daha az rahatsızlık veriyor.

Eyalet, köprü altlarında yuva yapan koruma altındaki yarasaları kontrol etmede ve istilacı bitkilerin ilaçlanmasında drone’lara başvuruyor. North Carolina, drone operatörlerinin görüşlerinin ötesinde, gece kullanımı ve insanları izlemede, Federal Havacılık Dairesi ile bu araçları test eden üç eyaletten biri.

Kansas eyaletinde drone’lar hayvancılığa hizmet ediyor. Büyükbaş hayvanların vücut ısıları drone’larca takip edilerek olası hastalıkların yayılmasının önüne geçilebiliyor.

Bu hava araçlarının kullanımının artmasıyla, drone trafiğinin düzenlenmesi de kaçınılmaz. Ohio eyaleti, drone’lar için hava trafik kontrol sistemi üzerinde çalışmaya başladı bile.

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