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ABD'de Dünya Başörtüsü Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 23:09 | Son Güncelleme

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla New York belediye binası önünde bir araya gelen Müslüman kadınlar, İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı dayanışma çağrısında bulundu - Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini 2013'te başlatan Bangladeş kökenli Nazma Khan: - "New York'ta büyürken çok fazla ayrımcılığa maruz kaldım. Yıllarca fiziksel, sözlü ve duygusal ayrımcılığın hedefi oldum. Diğer Müslüman kız kardeşlerimin de aynı şeyleri yaşamasını istemedim"

New York'ta, Dünya Başörtüsü Günü kapsamında bir araya gelen Müslüman kadınlar, ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı dayanışma çağrısı yaptı.

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla New York'ta yaşayan Müslüman başörtülü kadınlar, New York belediye binası önünde bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan kadın aktivistler, İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı her zaman dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, "Başörtüsü bizim direniş sembolümüz" ve "Başörtüsü benim mahremiyetim, başörtüsü benim koruyucum" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılardan, Long Island'da yaşayan Müslüman bir ailenin kızı olan Medine de okulunda yaşadığı ayrımcılığı gözyaşları içinde anlattı.

Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini 2013'te başlatan Bangladeş kökenli Nazma Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "New York'ta büyürken çok fazla ayrımcılığa maruz kaldım. Yıllarca fiziksel, sözlü ve duygusal ayrımcılığın hedefi oldum. Diğer Müslüman kız kardeşlerimin de aynı şeyleri yaşamasını istemedim." ifadesini kullandı.

Farklı inançlardan kişilerle bir araya gelerek bu etkinliği başlattıklarını vurgulayan Khan, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığın azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.

Dünya Başörtüsü Günü için 90'a yakın ülkeden kendilerine destek geldiğini anlatan Khan, ABD'de son dönemde artan ayrımcılığa da dikkati çekerek, "Özellikle internet üzerinden hiç olmadığı kadar çok nefret söyleminin hedefi oluyoruz. Bu çılgınca. 5 yıl önce böyle bir şey yoktu. Son iki yıldaki nefret, inanılmaz bir seviyeye ulaştı." dedi.

Khan, "Kendinizi inandığınız şeyin içinde tutmak ve pes etmemek çok önemli. Başörtülü kişiler, başörtülü olmanın inançları için bir imtihan olduğunu bilmeli." diye konuştu.

Nazma Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

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