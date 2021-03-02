ABD’de Düşen Vaka Sayıları Yeniden Yükselişte

ABD’de üçüncü Corona virüsü aşısının acil durum kullanım onayı da haftasonunda verildi, ancak sağlık uzmanları vakalarda yeniden artış uyarısında bulunuyor. Cumartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum onayı almasının ardından Johnson & Johnson firmasının Corona virüsü aşısının yaklaşık 4 milyon dozunun Salı gününe kadar ABD’de dağıtılması bekleniyor. Ancak geçen günlerde yaşanan keskin düşüşün ardından vakalarda ve ölü sayılarında yeniden yükselme görüldü. Uzmanlar virüsün daha yeni ve bulaşıcı türlerinin ABD’de baskın olan tür haline gelmesinden endişe ediyor. ABD’de son haftalarda vaka ve hastaneye yatma oranlarında arka arkaya görülen düşüşün ardından bazı eyaletler önlemlerini hafifletmeye başlamıştı. ‘‘Önlemleri hafifletmek için doğru zaman değil’’ Ancak Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nde yer alan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, bunun önlemleri hafifletmek için doğru zaman olmadığı uyarısında bulundu.

Rakamlar geçtiğimiz günlerde düşmüş olsa da ABD’de hala günde neredeyse 70.000 vaka ve 2.000’den fazla ölüm meydana geliyor. Walensky, yeni varyantların kaydedilen ilerlemeyi geriletebileceğini ve halk için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Johnson & Johnson’ın aşısı, üç kıtada sekiz ülkede yürütülen deneylere göre ağır hastalığı önlemede yüzde 85 başarı sağladı. Bu ülkelere virüsün hızlı yayılan yeni varyantlarından birinin çıktığı Güney Afrika da dahil. ‘‘Aşılar arasında seçim yapmayın’’ Üç aşının birden piyasaya çıkmasıyla uzmanlar halka aşılar arasında seçim yapmamaları çağrısında bulunuyor. Biden yönetiminin Corona virüsü aşısının tüm topluluklara eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurduğu Eşitlik Görev Gücü’nün başkanı Marcella Nunez-Smith, ‘‘Her üç aşı da en çok önemsediğimiz konuda güvenli ve etkili; bu da ağır hastalığın ve ölümlerin önüne geçilmesi’’ diye konuştu. Nunez-Smith, ‘‘Bir doktor olarak, sıra size geldiğinde karşınıza çıkan ilk aşıyı beklemeden olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kişiler bir aşıyı diğerine tercih edecek olurlarsa beklemek zorunda kalırlar. Ancak zaman her şeyden önemli. Aşı olmak hayat kurtarır’’ diye konuştu.