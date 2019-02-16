ABD’de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’de İllinois eyaletinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 5 kişi yaşamını yitirirken 5 polis memurunun da yaralandığı açıklandı.

ABD’de İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden 5 polis memurunun da yaralandığı açıklandı.

Aurora Polis Şefi Kristen Ziman, saldırganın kimliğinin Gary Martin olduğunu ifade etti. 45 yaşındaki Gary Martin’in ateş açtığı iş yerinde çalıştığını aktardı. Saldırıdan kaçan Henry Prott, saldırganın elinde lazerli bir silaha sahip olduğunu ve bu silahla saldırdığını dile getirdi. Henry Prott, saldırganın saldırıyı ani bir öfke ile gerçekleştirdiğini belirterek saldırı sırasında binada 30 kişinin de bulunduğu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trump’dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden, "İllinois Aurora’daki güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve kurbanların ailelerine içten bir şekilde başsağlığı diliyorum. Amerika sizinle" ifadelerini kullandı.

