ABD'de Eğitime Başlayan Üniversitelerde Corona Salgını Yayılıyor

Amerika’da Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapacak okullara bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi, okulda görülen vakaların ardından eğitime uzaktan devam edileceğini açıkladı.

Okul Mart ayında salgının başlangıcında uzaktan eğitime geçmişti. Ancak yeni başlayan dönemde öğrencilerle kampüste eğitime başlandı. Okul yetkilileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şu anda 177 öğrenci de Corona virüsü tespit edildiğini 350 civarında öğrencinin de karantinaya alındığını açıkladılar.

Okulda maske takma ve sosyal mesafaye uyma zorunluluğu olmasına karşın yetkililer virüsün öğrencilerin toplu halde gittikleri bar, kaf eve partiler sırasında yayılmış olabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan Oklohama State ve Notre Dame Üniversiteleri de öğrenciler arasında Corona virüsü vakalarına rastlandığını açıkladı.

Oklohama State Üniversitesi’nde şu ana kadar en az 23 vaka tespit edildiği açıklandı. Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi’nde de en az 58 vaka tespit edildiği belirtildi.

ABD’de daha önce birçok büyük üniversite 2021 yılı yaz dönemine kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştı.

