HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Ek Dozda Çelişkili Açıklamalar

ABD’de Ek Dozda Çelişkili Açıklamalar

22.10.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FDA ve CDC takviye dozlarda farklı aşılardan birinin tercih edilebileceğine karar vermişti. Ancak Beyaz Saray Baş Sağlık Danışmanı Anthony Fauci takviye dozunda aynı aşının tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu

ABD yönetimi yetkilileri, aşı olma kriterlerini karşılayan herkesi takviye Covid-19 aşılarını olmaya çağırırken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) başkanı da kaç doz aşının “tam doz” kabul edileceği konusunda güncelleme yapabileceklerini açıkladı.

ABD’de şu anda iki doz Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısı veya bir doz Johnson & Johnson aşısını olanlar tam doz aşı olmuş sayılıyor.

CDC Başkanı Rochelle Walensky bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tam doz aşı tanımını henüz değiştirmedik. Bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekte ‘tam doz’ tanımlamamızda güncellemeye gitmemiz gerekebilir “ diye konuştu.

Walensky, Amerikan halkına seslenerek, “Takviye doz aşısı olmak için kriterleri karşılıyorsanız, gidip aşınızı olun” dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıya takviye dozlara geçen ay onay vermesinin ardından, Moderna ve Johnson & Johnson’ın aşılarının ek dozlarına da yeşil ışık yakmıştı. FDA, kişilerin ayrıca takviye dozlarda farklı firmaların geliştirdiği aşılardan birini olabileceğine karar vermişti. CDC de daha sonra bu kararı desteklemiş ve Amerikalılar’ın takviye doz için, ilk oldukları aşıdan farklı bir aşı seçebileceklerini belirtmişti.

Fauci: “Aşılar karıştırılabilir ama tavsiyemiz ilk aşıya bağlı kalınması”

Beyaz Saray Baş Sağlık Danışmanı Anthony Fauci ise Amerikalılar’ın takviye dozlarda farklı firmaların geliştirdiği aşılar arasında seçim yapabileceklerini ancak tavsiyelerinin ilk oldukları aşıyla devam edilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, CNN’e yaptığı açıklamada, “Genel olarak ilk olduğunuz aşının takviyesini olmanız tavsiye edilir” ifadesini kullandı. Ancak Fauci, belirli bir sebeple, kişilerin farklı koşulları, aşıya erişilebilirlik durumu ya da sadece tercih farklılığı gibi faktörler hesaba katılarak, aşıların karıştırılabileceğini de kaydetti.

Fauci’nin açıklamaları, CDC ve FDA’ın bu haftaki tavsiyeleriyle çelişiyor. İki kurum da Amerikalılar’ın takviye aşı olmaları gerektiğini belirtse de hangi bileşimlerin daha iyi olacağı konusunda net bir tavsiyede bulunmadı.

Amerikan Sağlık Dairesi Başkanı Vivek Murthy de CNBC kanalına verdiği mülakatta Fauci’nin değerlendirmesine katıldı. Murthy, “Eğer Pfizer/Moderna olduysanız ve ilk dozlarınız iyi geçtiyse, bence aynı aşıya bağlı kalmak epey akla yatkın” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
ABD Başkanı Biden'ın duruşu sosyal medyada gündem olduABD Başkanı Biden'ın duruşu sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.