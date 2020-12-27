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ABD'de Ekonomik Yardım Paketi ve Hükümetin Kapanması Tartışması

27.12.2020 22:47 | Son Güncelleme:
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ABD'de Ekonomik Yardım Paketi ve Hükümetin Kapanması Tartışması

Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin kabul ettiği ekonomik yardım paketini imzalamaması milyonlarca Amerikalı’nın yardımları kaybedeceği ve hükümetin Salı günü kısmen kapanabileceği anlamına geliyor

Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin kabul ettiği ekonomik yardım paketini imzalamaması milyonlarca Amerikalı’nın yardımları kaybedeceği ve hükümetin Salı günü kısmen kapanabileceği anlamına geliyor.

Corona virüsünün ekonomiye verdiği zararı hafifletmek adına yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi, 1.4 trilyon dolarlık federal bütçeyle birlikte kabul edilmişti.

2.3 trilyon dolarlık toplam bütçenin hayata geçmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyordu ancak Trump gerekli süre içersinde imza atmadı.

İmza gelmeyince işsizlik yardımı alan 14 milyon Amerikalı bu yardımı geçici olarak kaybedecek. Ayrıca Salı gününe kadar geçici bir bütçe kabul edilmezse hükümetin kısmen kapanması da söz konusu.

Hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacak.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza baskısı yapıyor ancak Başkan bu çağrıları çok ciddiye almış gibi görünmüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada Trump’a 2.3 trilyon dolarlık bütçeyi onaylama çağrısında bulundu.

Toomey, Trump’ın herkese daha yüksek çekler göndermek istemesini anladığını ancak bu konuda Kongre’nin daha sonra harekete geçebileceğini söyledi.

Toomey, "Amerikan Başkanı olsanız bile her istediğinizi alamazsınız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger de Trump’ın yardım paketine neden imza atmadığını anlamanın zor olduğunu belirtti.

Trump yardım paketinde yer alan 75 bin dolar altında gelir elde edenlere 600 dolar verilmesini az bulmuş, bunun 2 bin dolar olmasını istemişti.

Birçok ekonomi uzmanı yardım paketinde yer alan rakamın daha fazla olması gerektiğini belirtmiş ancak Amerikalılar’a acil yardımın gerekli olduğuna da vurgu yapmıştı.

Trump Noel tatilini Florida’daki Mar-a Lago tatil tesisinde geçiriyor.

Trump Pazar gününü golf oynayarak geçirdi.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders da Trump’ın tavrının inanılmaz derecede acımasız olduğunu söyledi.

Sanders ABC News’a yaptığı açıklamada birçok insanın acı çektiğine dikkat çekti.

Trump’ın imzalamadığı yardım paketinde ayrıca küçük işletmelere destek yeniden sağlanıyor, okulların yeniden açılmasına yardımcı olacak kaynak yer alıyor, ulaşımla aşı dağıtımına da kaynak ayrılıyordu.

Geçen hafta normalde tatile giren Amerikan Kongresi gelişmelere karşısında işe dönmeye hazırlanıyor.

Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi insanlara bir defa olmak üzere 2 bin dolarlık çek gönderilmesini oylayacak. Ancak Cuhuriyetçiler bunun maliyetinden endişeli.

Hükümetin kapanmaması, federal dairelere kaynak sağlanması için ise Kongre’nin yardım paketinden ayrı olarak Salı gününden önce geçici bir bütçe onaylaması gerekiyor.

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