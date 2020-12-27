ABD'de Ekonomik Yardım Paketi ve Hükümetin Kapanması Tartışması

Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin kabul ettiği ekonomik yardım paketini imzalamaması milyonlarca Amerikalı’nın yardımları kaybedeceği ve hükümetin Salı günü kısmen kapanabileceği anlamına geliyor.

Corona virüsünün ekonomiye verdiği zararı hafifletmek adına yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi, 1.4 trilyon dolarlık federal bütçeyle birlikte kabul edilmişti.

2.3 trilyon dolarlık toplam bütçenin hayata geçmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyordu ancak Trump gerekli süre içersinde imza atmadı.

İmza gelmeyince işsizlik yardımı alan 14 milyon Amerikalı bu yardımı geçici olarak kaybedecek. Ayrıca Salı gününe kadar geçici bir bütçe kabul edilmezse hükümetin kısmen kapanması da söz konusu.

Hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacak.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza baskısı yapıyor ancak Başkan bu çağrıları çok ciddiye almış gibi görünmüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada Trump’a 2.3 trilyon dolarlık bütçeyi onaylama çağrısında bulundu.