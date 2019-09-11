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ABD’de elektronik sigara kaynaklı 6. ölüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

ABD’de elektronik sigara kaynaklı altıncı ölüm gerçekleşti.ABD’de elektronik sigara kaynaklı teşhisi henüz konulamayan bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

ABD’de elektronik sigara kaynaklı altıncı ölüm gerçekleşti.
ABD’de elektronik sigara kaynaklı teşhisi henüz konulamayan bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kansas eyaleti sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 50’li yaşlarında bir kadının elektronik sigara kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra rahatsızlandığı ve hastalığının hızla ilerlemesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri ölümleri araştırırken, vakalar arasında açık bir bağlantı bulunamadı.

Elektronik sigara kaynaklı ölümler
Amerika Birleşik Devletleri’nde elektronik sigara kaynaklı akciğer hastalıktan ilk ölüm Ağustos ayında Illinois’te meydana geldi. Cuma günü itibariyle, 33 eyalette ve Virjin Adaları’nda elektronik sigaralara bağlantılı CDC’ye bildirilen 450’den fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. California, Illinois, Indiana, Minnesota, Oregon ve son olarak Kansas’ta olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

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