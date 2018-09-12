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ABD'de elektronik sigara üreticilerine yasak tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, beş elektronik sigara üreticisine, 60 gün içinde gençlerin ürünlerini kullanmasını önleyecek planları kuruluşa sunmaları talimatını verdi - FDA'ın kriterlerini karşılamayan şirketlere satış ve pazarlama uygulamalarını değiştirmeleri veya aromalı e-sigaralarının satışını durdurma emrini verebileceği bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), elektronik sigara şirketlerini, gençlerin giderek artan kullanımını azaltmazlarsa ürünlerini yasaklayacaklarını belirtti.

FDA Yöneticisi Scott Gottlieb, kuruluşun Washington'daki merkezinde yaptığı açıklamada, gençler arasında aromalı elektronik sigara kullanımının "bulaşıcı bir hastalığa" dönüştüğünü söyledi.

"Elektronik sigaraların ergenler arasında çok yaygın ve tehlikeli bir trend haline geldi. Gençlerin kullanımında artan ve tedirgin edici trend ve bağımlılığa giden yol son bulmalı" ifadesini kullanan Gottlieb, FDA'in "koca bir jenerasyonun" nikotin bağımlısı olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Gottlieb, bu çerçevede yasa dışı elektronik sigara satışına karşı tarihteki en büyük girişimi başlattıklarını belirtirken, "Elektronik sigaraların 18 yaşından küçüklere satışını hedef alıyoruz. Elektronik sigara satan mağazalara yasa dışı satışları önlemek için 1100'den fazla mektup gönderdik. Reşit olmayanlara yönelik sınırlamaları ihlal ettikleri için 131 satıcıya para cezası verdik" diye konuştu.

- 5 firmaya 60 gün süre verildi

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise reşit olmayanlara yapılan satışları önlemenin haricinde adımlar atıldığı da bildirildi.

Buna göre, FDA yönetimi, Juul, Logic, British American Tobacco's Vuse, Altria's MarkTen ve Imperials Blue E-cigs adlı beş elektronik sigara üreticisine, 60 gün içinde gençlerin ürünlerini kullanmasını önleyecek planları kuruluşa sunmaları talimatını verdi.

Açıklamada, FDA'ın kriterlerini karşılamayan şirketlere satış ve pazarlama uygulamalarını değiştirmeleri veya aromalı e-sigaralarının satışını durdurma emrini verebileceği vurgulandı.

Bu süre içinde adı geçen şirketlerin pazarlama ve satış uygulamaları hakkında soruşturma başlatılacağı da kaydedildi.

FDA geçen sene de gençlerin elektronik sigara kullanımını azaltmak amacıyla eğitim kampanyası başlatmıştı.

Kurumun tahminlerine göre, ABD'de 2 milyondan fazla orta ve lise öğrencisi elektronik sigara ürünlerini kullanıyor.

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