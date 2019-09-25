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ABD’de elektronik sigaradan 9’uncu ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

ABD’de elektronik sigara bağlantılı ölümlerin 9’a yükselmesinin ardından Massachusetts eyaletinde elektronik sigara satışının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

ABD’de elektronik sigara bağlantılı ölümlerin 9’a yükselmesinin ardından Massachusetts eyaletinde elektronik sigara satışının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Son olarak Kansas eyaletinde 50’li yaşlarda bir kişinin elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kansas Valisi Laura Kelly yaptığı açıklamada, akciğer hastalığı nedeniyle Kansas’ta ikinci bir kişinin daha ölmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ve yetkililerin elektronik sigarayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
ABD’nin Massachusetts Valisi Charlie Baker, akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalet genelinde elektronik sigara satışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Baker düzenlediği basın toplantısında, “Elektronik sigara ve elektronik sigara ürünlerinin kullanımıyla bağlantılı ciddi akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalette resmi olarak bir halk sağlığı acil durumu ilan ediyorum” dedi. “Tıbbi uzmanlarımızın hayati tehlike oluşturan elektronik sigara bağlantılı bu hastalıkları neyin tetiklediği konusunda daha fazla bilgi toplaması için satışları durdurmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Baker, “Halk sağlığı konseyinden, perakende satış firmaları, online ve diğer yollarla elektronik sigara satışını dört ay geçici olarak yasaklamasını talep ediyorum” diye konuştu.
Resmi olarak elektronik sigara yasağını yürürlüğe koyan ilk eyalet olan Massachusetts’ta 25 Ocak 2020’ye kadar e-sigara satışı yapılmayacak.
ABD’nin 38 eyaletinde ve Virjin Adaları’nda CDC’ye bildirilen elektronik sigaralarla bağlantılı 530’dan fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkları araştırıyor.

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