HABER

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalıkta" ilk ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalıkta" ilk ölüm

ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Illinois Halk Sağlığı Anabilim Dalından (IDPH) yapılan açıklamada, Illinois eyaletinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, aynı nedenle hastaneye kaldırılanların sayısının 22'ye ulaştığı ve 12 kişinin de sağlık kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastaların 17 ila 38 yaşlarında oldukları ve nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi şikayetlerle hastaneye geldikleri, hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDPH Direktörü Dr. Ngozi Ezike, semptomların tek bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığının netleştirilemediğini, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) uzmanların vakaları incelemek için salı günü Illinois'e geldiklerini söyledi.

CDC'ye göre, 28 Haziran ila 20 Ağustos'ta, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını bildirmişti.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Türkiye ile ABD sınırda ortak devriye attıTürkiye ile ABD sınırda ortak devriye attı
Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttuIdyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Akciğer Hastalığı elektronik sigara

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

Üçüncü kattan düşen Suriyeli çocuk toprağa verildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.