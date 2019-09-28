ABD'de Emekliler Büyük Kentlerden Kaçıyor

Amerikan Nüfus Sayım Dairesi'ne göre 55 yaş ve üzerindeki Amerikalılar'ın bir yerden başka bir yere taşınma ve yerleşme oranı, son yirmi yıldır düşüş gösteriyor. 1996 yılında bu oran yüzde 6'yken 2017-2018 arasında yüzde 4,3'e geriledi.

Baby Boomer adı verilen, 1946-1964 yılları arasında doğanların yer değiştirme oranı, 2007-2008 ekonomik gerileme döneminden bu yana az da olsa arttı. Ancak bu oran yine de ekonomik gerileme dönemi öncesinin altında seyrediyor.

Brookings Enstitüsü'nden demografi uzmanı William Frey'a göre ekonomik durumun iyi gitmemesi halinde birçok kişi emekli olmadan önce bir süre daha aynı yerde yaşamak ve çalışmak istiyor.

Frey, ”İnsanlar ne zaman emekli olacaklarına, mali durumlarının emekli olmaya ne zaman elverişli hale geleceğine, her şeyden önemlisi başka bir yere taşınmanın akıllıca olup olmadığına karar vermeye çalışıyor. Örneğin eğer emlak piyasası durgunsa, o zaman başka bir yere taşınmadan önce evlerini satmaları çok daha zor oluyor,” diyor.

Baby Boomer nesli, emekli olduklarında sıcak ve güneşli iklimin hakim olduğu Arizona'da Phoenix, Florida'da Tampa ve Jacksonville, California'da Riverside ve Nevada'da Las Vegas gibi kentleri tercih ediyor.