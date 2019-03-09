HABER

"ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 02:15 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan güncel bir ankete katılanların yüzde 85'i, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu belirtti - Müslümanları yüzde 79 ile Yahudiler takip etti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan güncel bir anket, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koydu.

ABD'nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında yapılan ankette, ülkede ayrımcılığa uğrayan dini grupların durumuna ilişkin sonuçlar araştırıldı.

1-2 Mart tarihlerinde bin 3 kayıtlı seçmen üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 85'i, ABD'de en fazla Müslümanların ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Müslümanları yüzde 79 ile Yahudiler takip etti.

Aynı ankete katılanların yüzde 61'i Hristiyanların, yüzde 55'i ise Ateistlerin de ayrımcılığa uğradığını düşündüklerini belirtti.

- Omar'la ilgili tartışmalar sürüyor

ABD Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın vekil olan Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın İsrail ile ilgili sözleri üzerinden başlayan tartışmaların gölgesinde yapılan anket, ülkedeki dini ayrımcılıkla ilgili görüşleri ortaya koyması bakımından manidar bulundu.

Omar'la ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açıklanan güncel bir araştırma, son dönemde ülkede İslamofobinin yükselişte olduğuna dikkat çekmişti.

Omar'a destek veren Amerikalı Müslümanlar da ABD'deki asıl ayrımcılığın Müslümanları hedef aldığını ve Omar'ın açıklamalarının çarpıtıldığını iddia etmişlerdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda cuma günü yapılan oylamada anti-semitizm ile İslamofobi ve diğer "nefret söylemi" içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.

Sadece anti-semitizmin kınandığı tasarının ilk halinin son gün yeniden düzenlenerek İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve benzeri nefret söylemlerini de kınayacak şekilde genişletildiği kaydedilmişti.

Önceki hafta, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamalarının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın tepkilerine hedef olmuştu.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
TBMM Başkanı Şentop’tan ’dolar’ açıklamasıTBMM Başkanı Şentop’tan ’dolar’ açıklaması
Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladıMısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de Müslümanlar ABD'de Yahudiler

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da korkunç olay! Televizyon patladı...

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 7 gözaltı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı! 'Fıtrat değişir sanma'

Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.