ABD’de En Yaygın Virüs Türü İngiliz Varyantı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak İngiltere’de görülen Corona virüsünün son derece bulaşıcı varyantının, vaka sayıları tırmandıkça, ABD’deki en yaygın tür haline geldiğini açıkladı.
CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Beyaz Saray brifinginde Corona virüsünün B.1.1.7 olarak bilinen ve ilk olarak geçen sonbaharda İngiltere'de tespit edilen türünün Amerika’nın 50 eyaletinde ve başkent Washington’da tespit edildiğini söyledi.
ABD kamu sağlığı yetkilileri, Corona virüsünün yeni çeşitlerinin yayılmasını önlemek için Amerikalılar’ı mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya çağırdı.
ABD ayrıca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve bazı COVID-19 aşılarına ve tedavilerine dirençli olduğu düşünülen varyantın neden olduğu vakalar da tespit etti. En son Salı günü güncellenen federal verilere göre, bu türe 36 eyalette rastlanıldı.
Walensky, ABD’nin geçen hafta ortalama günde yaklaşık 3 milyon aşı dozu uyguladığını ve bir önceki yedi günlük ortalamaya göre yüzde 8 oranında bir artış yaşandığını söyledi.
ABD’de aşı tedariki, kullanım izni almasının ardından Johnson & Johnson’ın milyonlarca doz aşı üretmesiyle son haftalarda ciddi oranda arttı. Pfizer/BioNTech ve Moderna da yakın zamanda aşı üretim kapasitelerini artırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününde yapılacak aşı hedefini 100 milyondan 200 milyona çıkartmış ve eyaletleri Nisan ortasına kadar tüm yetişkinlere aşı yapmaya başlamaya çağırmıştı.
Walensky yine de ABD'de günlük yeni Corona virüsü vakalarının son yedi günde ortalama 63 bin olduğunu ve önceki yedi günlük ortalamaya göre yüzde 2,3 oranında arttığını söyledi. Walensky, gençlerin katıldığı spor etkinliklerinden kaynaklı bölgesel salgınlara dikkat çekerek, yüksek vaka sayılarının görüldüğü toplulukların bu tür etkinlikleri düzenlemekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Walensky ayrıca, testlerin haftada iki kez yapılması gerektiğini de ekledi.
Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü üst düzey danışmanı Andy Slavitt de gazetecilere verdiği demeçte, aşıların yetersiz hizmet alan topluluklara ulaştırılmasına yardımcı olmak için, ABD hükümetinin geçen haftalarda oluşturduğu toplum sağlığı merkezi programını genişlettiğini açıkladı.
CDC verilerine göre ABD’de toplam vaka sayısı 30 milyon 600 bine yaklaştı; en az 554 bin kişi hayatını kaybetti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre geçen hafta açıklanan yeni vakaların yüzde 43’ü sadece beş eyalette yaşandı. Kayda geçen 453 bin 360 vakanın 196 bin 400’ü New York, Michigan, Florida, Pennsylvania ve New Jersey’de görüldü. ABD Nüfus Dairesi’ne göre bu beş eyalette yaşayanlar, ülke nüfusunun yüzde 22’sini oluşturuyor.