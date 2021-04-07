ABD’de En Yaygın Virüs Türü İngiliz Varyantı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak İngiltere’de görülen Corona virüsünün son derece bulaşıcı varyantının, vaka sayıları tırmandıkça, ABD’deki en yaygın tür haline geldiğini açıkladı.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Beyaz Saray brifinginde Corona virüsünün B.1.1.7 olarak bilinen ve ilk olarak geçen sonbaharda İngiltere'de tespit edilen türünün Amerika’nın 50 eyaletinde ve başkent Washington’da tespit edildiğini söyledi.

ABD kamu sağlığı yetkilileri, Corona virüsünün yeni çeşitlerinin yayılmasını önlemek için Amerikalılar’ı mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya çağırdı.

ABD ayrıca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve bazı COVID-19 aşılarına ve tedavilerine dirençli olduğu düşünülen varyantın neden olduğu vakalar da tespit etti. En son Salı günü güncellenen federal verilere göre, bu türe 36 eyalette rastlanıldı.

Walensky, ABD’nin geçen hafta ortalama günde yaklaşık 3 milyon aşı dozu uyguladığını ve bir önceki yedi günlük ortalamaya göre yüzde 8 oranında bir artış yaşandığını söyledi.