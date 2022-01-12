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ABD'de Enflasyon 40 Yılın Zirvesinde

12.01.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yıllık enflasyon artışı yüzde 7 oranıyla son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son veriler, Merkez Bankası’nın Mart’tan itibaren faizleri yükseltmeye başlayacağı beklentisini güçlendirdi

Pandeminin başlangıcında tarihi bir ekonomik daralma sürecine giren ABD’de yıllık enflasyon artışı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı veriler, ABD Merkez Bankası’nın, ekonomik kriz sürecinde sabitlenen faiz oranlarını bu yıl Mart ayından itibaren yükseltmeye başlayacağı yönündeki beklentileri arttırdı.

Son verilere göre, geçen yıl Kasım ayında yüzde 0,8 oranında artış kaydedilen tüketici fiyat endeksinde Aralık ayında da yüzde 0,5 oranında yükselme görüldü. Amerikalılar, bu dönemlerde, ev kiralarının yanısıra gıda ürünleri dahil birçok ürüne daha fazla fiyat ödedi. Ekim ve Kasım aylarında yüzde 6,1 oranında artış yaşanan benzin fiyatları Aralık ayında sadece yüzde 0,5 oranında geriledi.

2021 yılı boyunca kaydedilen tüketici fiyatları artış oranı ortalaması yüzde 7 olarak belirlendi. Bu, ülkede 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon artışı olarak tarihe geçti.

COVID-19 pandemisiyle gelen ekonomik kriz ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Başkan Joe Biden’ın kamuoyu destek oranını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Milyonlarca kişinin özellikle pandeminin başlangıç sürecinde işsiz kaldığı ülkede işsizlik oranı geçen yıl Aralık ayında son 22 ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 3,9 olarak kaydedildi. Ancak enflasyon oranındaki artış ABD Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 2’lik oranın oldukça üzerinde.

Para piyasaları Mart ayına kadar faiz artışı olacağı ve yıl sonuna kadar da toplamda üç çeyrek puanlık artışa gidileceğine yüzde 85 ihtimal biçerek fiyatlama yapıyor.

Geçen yıl sonbahar aylarında yaşanan tedarik zinciri krizinin etkileri azalmaya başlasa da, Corona virüsünün Omicron varyantıyla gelen yeni salgın dalgası ekonomide kaydedilen ilerlemeleri gölgelemeye devam ediyor.

Ülke genelinde, ikinci el araçlarda 2021 yılının son ayında yüzde 3,5 oranında artış yaşandı. Uzmanlar bunda, birçok eyalette binlerce aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan Ida Kasırgası’nın da payı olduğuna dikkat çekiyor. Yeni otomobillerde de yüzde 1 oranında fiyat artışı gözlemlendi.

Son verilere göre, ev eşyaları ve ev hizmetlerinde yüzde 1,1, kıyafette yüzde 1,7, sağlık hizmetinde ise yüzde 0,3 oranında fiyat artışı görüldü.

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