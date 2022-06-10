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ABD'de Enflasyon Bazı Kentlerde Daha Yüksek Hissediliyor

10.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin bazı metropol kentlerinde enflasyonun, açıklanan yüzde 8,6 oranından birkaç kat daha yüksek hissedildiği belirtiliyor. New York bu kentlerin başında geliyor

ABD'de Enflasyon Bazı Kentlerde Daha Yüksek Hissediliyor

NEW YORK - ABD’nin bazı metropol kentlerinde enflasyonun, açıklanan yüzde 8,6 oranından birkaç kat daha yüksek hissedildiği belirtiliyor. New York bu kentlerin başında geliyor.

New York’ta kiraların da geçtiğimiz yıla oranla en az yüzde 25 arttığı açıklandı. Kentin Manhattan bölgesinde bir odalı apartman dairelerinin aylık kira ortalamasının 4 bin dolara yükseldiği belirtildi.

Kentte enerji giderleri de son yılda büyük artış gösterdi. Son verilere göre ülke genelinde yüzde 12 ile yüzde 16 arasında artan elektrik ve doğal gaz faturaları New York’ta yüzde 50 oranında arttı. New York’a elektrik sağlayan Con Edison firması faturalarına geçtiğimiz yıla oranla en az yüzde 50 zam yaptı.

Şiddet nedeniyle kent sakinlerinin toplu taşımacılığı tercih etmediği New York’ta, yoğun talebin olduğu UBER’in fiyatları da geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı.

Kent sakinleri, ABD’de bugün açıklanan yıllık 8,6 enflasyon oranının New York’ta birkaç katı olarak hissedildiği görüşünde birleşiyor. Kentte hissedilen yüksek enflasyonun altında kalmak istemeyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, kent tarihinin en yüksek yıllık bütçesi olarak belirlediği 101 milyar dolarlık belediye bütçesinin kabulü için uzlaşı yolları arıyor.

Yakıt giderleri bir yıl yüzde 106,7 oranında arttı

ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından bugün açıklanan yüzde 8,6 enflasyon oranıyla ilgili “Tüketici Fiyat Endeksi” (CPI) verilerine göre bir yılda en büyük artışın yüzde 106,7 oranıyla Fueloil giderleri olduğu görülüyor.

Son verilere göre farklı kalemlerdeki yıllık enflasyon oranları:

· Gıda: yüzde 10,1

· Evde yemek gideri: yüzde 11,9

· Dışarda yemek: yüzde 7,4

· Enerji giderleri ortalaması: yüzde 34,6

· Benzin: yüzde 48,7

· Yakıt: yüzde 106,7

· Elektrik: yüzde 16,2

· Doğal gaz: yüzde 12

· Sıfır araba: yüzde 8,5

· İkinci el araba: yüzde 12,6

· Giyim: yüzde 5

· Ulaşım: yüzde 7,9

· Sağlık: yüzde 4

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