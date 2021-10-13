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ABD'de Enflasyon Eylül'de de Arttı

13.10.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatı endeksi, Ağustos ayında yüzde 0,3 oranında yükseldikten sonra Eylül’de de yüzde 0,4 oranında arttı. Tüketici fiyatları, Eylül’e kadar olan 12 aylık süreçte yüzde 5,4 oranında artış gösterdi

ABD'de Eylül ayında tüketici fiyatları artmaya devam etti. Fiyat artışlarının Eönümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceği öngörülüyor. ABD Merkez Bankası ise (FED) yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşünü savunuyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatı endeksi, Ağustos ayında yüzde 0,3 oranında yükseldikten sonra Eylül ayında da yüzde 0,4 oranında arttı. Tüketici fiyatları, Eylül ayına kadar olan 12 aylık süreçte yüzde 5,4 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında yıldan yıla artış, yüzde 5,3 oranında gerçekleşmişti.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda ABD'de enflasyon, Ağustos ayında yüzde 0,1, Eylül ayında da yüzde 0,2 oranında arttı. Çekirdek enflasyon yıldan yıla yüzde 4 oranında yükseldi. Ağustos ayında da çekirdek enflasyonda yüzde 4'lük artış kaydedilmişti.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, genel enflasyonun yüzde 0,3, çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artacağını tahmin etmişti.

Petrol fiyatlarında sıçrama

Petrol fiyatları, Pazartesi günü, küresel talebin arttığı bu dönemde yıllar sonra en yüksek seviyeye tırmandı. Brent petrolün fiyatı Çarşamba günü düşse de fiyatlar, varil başına 80 dolarda kaldı. Doğalgaz fiyatları da yükseldi.

ABD hükümeti, geçen hafta, ortalama saatlik kazancın Eylül ayında yedi ay sonra en fazla artışı gösterdiğini açıkladı. Bu yükselişin nedeni, eleman sıkıntısı.

İşlerini kendi istekleriyle bırakanların sayısının Ağustos ayında rekor düzeyde yükselmesi ve en az 10 milyon 400 bin pozisyonun hala açık olması, ücret enflasyonunun daha da artması anlamına geliyor.

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yükselmesine tedarik zincirindeki aksaklıkların yol açtığını ve bu yükselmenin geçici olduğunu söylüyor. Küresel pandeminin başlamasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen tedarik zincirindeki darboğaz kısa süre içinde rahatlayacak gibi görünmüyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının, FED'in aylık tahvil alım programında kesinti yapmaya başlamasına ilişkin takvimi etkilemesi beklenmiyor. FED, geçen ay, Kasım ayından itibaren tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağının sinyalini vermişti. Ekonomistler, bu konuya ilişkin açıklamanın FED'in 2 ve 3 Kasım'daki toplantılarından sonra geleceğini tahmin ediyor.

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