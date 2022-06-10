ABD'de Enflasyon Rekor Kırdı: Yüzde 8,6

Amerika'da tüketici fiyatları, Mayıs ayında benzin fiyatlarının rekor seviyede yükselmesi ve hizmet maliyetlerinin artması nedeniyle tırmanışını hızlandırdı. Bu durum, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele kapsamında Eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artışına devam edebileceğine işaret ediyor.

Amerika Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi, Nisan ayında binde 3 oranındaki artıştan sonra geçen ay yüzde 1 arttı. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, aylık tüketici fiyatları endeksinin binde 7 oranında yükseleceği öngörüsünde bulunmuştu. Amerika Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre Mayıs ayında benzin fiyatları hızlı artış gösterdi. Benzinin galon (1 galon=3,78 litre) başına fiyatı ortalama 4,37 dolar seviyesine yükseldi.

Benzin fiyatlarının bugün galon başına 5 dolar civarında olduğunun görülmesi, aylık enflasyonun Haziran'da da yüksek kalacağının işareti olarak algılandı.

Mayıs ayında enflasyonu gıda fiyatlarındaki yükseliş de körükledi. Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin'in "sıfır COVID" politikası nedeniyle uyguladığı sıkı kapanma önlemlerinin tedarik zincirlerinde yol açtığı aksama, gıda ve tüketici ürünlerinin fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Kira, otel konaklama ve havayolu seyahati gibi hizmetlerin fiyaları da Mayıs ayında yüksek seyretti. Tüketimin üründen hizmete kaymasının enflasyonu yatıştıracağı umuluyordu. Ancak istihdam piyasasındaki sıkışmanın maaşları yukarı çekmesi, hizmet sektöründe fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Çalışma Bakanlığı'nın enflasyon raporu, FED'in önümüzdeki Çarşamba günü açıklaması beklenen rekor düzeydeki 50 baz puanlık faiz artışı öncesinde geldi. FED'in politika faizini Temmuz ayında da ilave 50 baz puan daha arttırması bekleniyor. FED, Mart ayından bu yana gecelik faiz oranını 75 baz puan arttırdı.

Mali hizmetler şirketi Citigroup'tan ekonomist Veronica Clark, "Aylık enflasyondaki yüksek seyrin devamı, enflasyonun ikna edici derecede yavaşladığı görülene kadar FED'in 50 baz puan ya da daha yüksek faiz artışları yapacağına işaret ediyor" dedi.

Mayıs ayına kadarki 12 aylık zaman dilimi içinde Amerika'da enflasyon yüzde 8,6 oranında arttı. Nisan ayında bu artış yüzde 8,3'tü. Ekonomisler, enflasyonun Nisan ayında en yüksek seviyeye ulaşmış olabileceğini düşünüyordu.

Çekirdek enflasyon ise Mayıs ayına kadarki 12 aylık dilimce binde 6 oranında yükseldi. Nisan ayında bu artış yüzde 6,2'ydi. Amerika'da enflasyon, FED'in hedef oranı olan yüzde 2'nin çok üzerinde seyrediyor.

