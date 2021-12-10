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ABD’de Enflasyon Yüzde 6,8’e Yükseldi

10.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkede enflasyon 1982 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçti. Yükselen enflasyonun ana kalemlerinden birini akaryakıt fiyatları oluşturuyor

ABD’de tüketici fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkede enflasyon 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son verilere göre, ABD’de yıllık enflasyon 6,8’e yükseldi.

Kasım ayında da artan fiyatlar, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını son 39 yılın zirvesine taşıdı. Kasım’da aylık fiyat artışı da yüzde 0,8 artış olarak kayda geçti.

Ekim ayına göre fiyat artışı yüzde 0,1 daha az artmış olsa da genel olarak ABD’de enflasyondaki yükseliş trendi devam etti. Yükselen enflasyonun ana kalemlerinden birini akaryakıt fiyatları oluşturuyor. Akaryakıt fiyatlarında görülen yüzde 6,1’lik artış ve salgın sonrası tedarik zincirinde oluşan aksamalar enflasyonun yüksek seyretmesine neden oluyor.

ABD’de gıda fiyatları da son bir yılda yüzde 6,4 oranında yükseldi. Bu da 2008 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek artış olarak kaydedildi. Artan enflasyon, çalışanların ücretlerinde yapılmış artışların da erimesi anlamına geliyor. Buna göre çalışanların ücret artışları Kasım ayı itibariyle yüzde 1,9 oranında eridi.

Ekonomistler ABD’de yıl sonu enflasyon oranının da 6,8 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade ediyorlar.

Artış gösteren kalemler

ABD’de bir süredir fiyat artışı süren ikinci el araç piyasasındaki yükseliş geride bıraktığımız ayda da devam etti. Son iki ayda ikinci el araç fiyatları otomobil ve kamyonlarda yüzde 2,5 arttı. Sıfır otomobil fiyatlarında da yüzde 1,1 artış oldu. Sıfır araç fiyatları böylece son 7 aydır devam eden yükselişini sekizinci aya da taşımış oldu. Sıfır araç fiyatlarının artışında da uluslararası alanda çip üretimlerindeki düşüş etkili oluyor.

ABD’de yüksek fiyat artışı görülen kalemlerden biri de hava taşımacılığı oldu. Son bir yılda ABD’de uçakla seyahat etmenin maliyeti yüzde 4,7 oranında arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyon olarak isimlendirilen endekste de son bir yılda yüzde 4,9’luk artış görüldü. Çekirdek enflasyonda yıl sonu beklentisi de yüzde 6’nın üzeri olarak ifade ediliyor.

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