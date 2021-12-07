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ABD’de Enflasyondan Banka Yöneticileri Endişeli

07.12.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD banka yöneticileri, sürekli yüksek enflasyon döneminin etkisiyle ilgili endişelerini dile getirerek, Merkez Bankası’na (FED) varlık alımlarının hızını yavaşlatma planlarını ivme kazandırması için baskısını sürdürdü

ABD banka yöneticileri, sürekli yüksek enflasyon döneminin etkisiyle ilgili endişelerini dile getirerek, Merkez Bankası’na (FED) varlık alımlarının hızını yavaşlatma planlarını ivme kazandırması için baskısını sürdürdü.

Wells Fargo CEO'su Charlie Scharf bir konferansta yaptığı açıklamada, FED’in enflasyon endişelerini gidermek için daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini söyledi. Goldman Sachs CEO'su David Solomon da daha yüksek bir enflasyon dönemi beklediğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta, özellikle ABD'de yoğunlaşan enflasyonist baskılar konusunda uyarmış ve ABD merkez bankacılarının enflasyon risklerine daha fazla odaklanması gerektiğini bildirmişti.

Goldman Sachs Mali Hizmetler Konferansı'nda konuşan Scharf, "Merkez Bankası’ndakilerin hareket ettiklerinden daha hızlı eyleme geçmeleri gerektiği söylenebilir" dedi.

Enflasyonun gerçekten hissedilir olduğunu söyleyen Scharf, "Çoğu endüstride girdiler için fiyatlar önemli ölçüde daha yüksek. İşgücü sıkıntısı ve ücret artışları son derece gerçek. Bunun birkaç yıl devam edip etmeyeceği o kadar ilgili değil ama önümüzdeki yıl kesinlikle bir etkisi olacak" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell geçen hafta yaptığı açıklamada, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında çoğu tahmincinin şu anda beklediği gibi düşmeme olasılığına karşı FED’in yanıt vermeye hazır olması gerektiğini söylemişti.

Scharf, "Tahminim, FED’in uygun eylemlere giden daha hızlı bir yol alacağı yönünde" diye konuştu.

Ekonomi kanalı CNBC’ye konuşan Goldman Sachs CEO'su David Solomon da enflasyonun bir dönem daha yüksek olacağını tahmin ettiğini ancak 1970'lerde görülen maliyet artışlarının tekrarlanmasını beklemediğini söyledi.

Solomon, "Bir süre için enflasyonun trendin üzerinde olması gibi makul bir olasılık var ama bu 1970'lerdeki gibi olacağı anlamına gelmiyor. Dikkatli olmalı ve riskinizi uygun şekilde yönetmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Solomon, Omicron varyantı ve FED ile diğer merkez bankalarının varlık alımlarını azaltma hızına ilişkin soru işaretleri gibi faktörler nedeniyle, küresel mali piyasalardaki "belirsizliği" de kabul etti.

Goldman Sachs CEO’su, "Hala pandemiden tamamen çıkmış değiliz. Bundan kaynaklanan bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ekonomik faaliyeti etkileyecek. Üstelik, bunu dengelemeye çalışmak için maliye ve para politikasında devam eden değişimlerimiz var. Bunun benzeri görülmemiş bir dönem olduğuna şüphe yok, bu yüzden bundan nasıl çıkacağımızı tahmin etmek çok zor" şeklinde konuştu.

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