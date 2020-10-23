ABD'de Erken Oy Kullananların Sayısı 50 Milyonu Aştı

Amerika’da 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde oylarını erken kullanan seçmenlerin sayısı 50 milyonu geçti. Bu, bazı uzmanlarca seçimlerde rekor sayıda seçmenin oy kullanacağının işareti olarak da yorumlanıyor.
Florida Üniversitesi Seçim Projesi verilerine göre, seçimlere 11 gün kala oylarını posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda kullananların sayısı en az 50 milyon 950 bin.
Projede görev yapan uzmanlardan Michael McDonald ve diğer uzmanlar bu yılki seçimlerde en az 150 milyon seçmenin oy kullanacağını tahmin ediyor.
2016 yılında 137 milyon Amerikalı oy kullanmıştı. Diğer taraftan, Demokrat Parti yanlısı analiz firması TargetSmart’ın raporlarında, erken oy kullananlar arasında Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’den 5 milyon daha fazla olduğu kaydedildi.
Trump ile anketlerde önde giden Demokrat Joe Biden arasında seçim öncesi son tartışma programı Perşembe akşamı düzenlendi. Uzmanlar ve gözlemciler Başkan Trump’ın bu son tartışma programında bir önceki performansına göre daha ölçülü olduğu yorumunu yaptı.
Seçim kampanyalarının son günlerinde, 74 yaşındaki Trump yarışın çekişmeli geçtiği Florida eyaletinde iki miting daha düzenleyecek. 77 yaşındaki rakibi Biden’ın ise doğup büyüdüğü Delaware eyaletinde seçmenleriyle buluşması bekleniyor.
Eski Demokrat Başkan Barack Obama da, kendi döneminde başkan yardımcılığını yürüten Joe Biden’a destek amacıyla yarın Florida’da bir miting düzenleyecek.
Salgın nedeniyle bu yıl oyların önemli bir oranı posta yoluyla kullanılıyor. Daha önceki seçimlerde kendisi de posta yolu yönetimi kullanmış olan Başkan Trump ilk başlarda bu uygulamanın seçimlerde hileye yol açacağını savunmuştu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump aday olduğu bu yılki seçimlerde oyunu Florida’da sandık başına giderek kullanacak.
Başkan yardımcısı Mike Pence’in ise oyunu Indianapolis’te bugün sabah kullandığı belirtiliyor.
Seçim kampanyalarının son günleri yaşanırken, Biden toplanan bağışlar açısından da özellikle son haftalarda Trump’ın önünde ilerliyor. Son rakamlara göre, Ekim ayının ilk iki haftası boyunca Biden kampanyasına 130 milyon dolar bağış yapıldı. Aynı dönem içinde Trump kampanyası ise 44 milyon dolar bağış topladı.