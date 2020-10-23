ABD'de Erken Oy Kullananların Sayısı 50 Milyonu Aştı

Amerika’da 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde oylarını erken kullanan seçmenlerin sayısı 50 milyonu geçti. Bu, bazı uzmanlarca seçimlerde rekor sayıda seçmenin oy kullanacağının işareti olarak da yorumlanıyor.

Florida Üniversitesi Seçim Projesi verilerine göre, seçimlere 11 gün kala oylarını posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda kullananların sayısı en az 50 milyon 950 bin.

Projede görev yapan uzmanlardan Michael McDonald ve diğer uzmanlar bu yılki seçimlerde en az 150 milyon seçmenin oy kullanacağını tahmin ediyor.

2016 yılında 137 milyon Amerikalı oy kullanmıştı. Diğer taraftan, Demokrat Parti yanlısı analiz firması TargetSmart’ın raporlarında, erken oy kullananlar arasında Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’den 5 milyon daha fazla olduğu kaydedildi.

Trump ile anketlerde önde giden Demokrat Joe Biden arasında seçim öncesi son tartışma programı Perşembe akşamı düzenlendi. Uzmanlar ve gözlemciler Başkan Trump’ın bu son tartışma programında bir önceki performansına göre daha ölçülü olduğu yorumunu yaptı.