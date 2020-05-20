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ABD’de Eski Savcılardan Flynn Davasının Düşürülmesi Talebine Tepki

20.05.2020 21:11 | Son Güncelleme

ABD’de 1.100’ün üzerinde eski savcı, Adalet Bakanlığı’nın eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamayı düşürme girişimine tepki gösterdi. Eski savcılar, bakanlığın bu adımının, Başkan Donald Trump’ın kişisel çıkarlarını kamu yararının üstünde tuttuğunu savundu

ABD’de Eski Savcılardan Flynn Davasının Düşürülmesi Talebine Tepki

ABD’de 1.100’ün üzerinde eski savcı, Adalet Bakanlığı’nın eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamayı düşürme girişimine tepki gösterdi. Eski savcılar, bakanlığın bu adımının, Başkan Donald Trump’ın kişisel çıkarlarını kamu yararının üstünde tuttuğunu savundu.

Bu eleştiri, Demokrasiyi Koruma Projesi (The Protect Democracy Project) adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun başkent Washington’daki federal mahkemeye sunmayı planladığı dava dosyasında yer aldı. Eski savcılar, Adalet Bakanı William Barr’ı, Flynn’e karşı suçlamanın düşürülmesini talep ederek göreve bağlılık yeminini kötüye kullanmakla suçladı. Flynn davada, Federal Soruşturma Dairesi’ne (FBI) yalan söylediği suçlamasını kabul etmişti.

Barr’ı eleştiren eski savcılar arasında, eski Başkan Bill Clinton döneminde Adalet Bakanı Vekili olarak görev yapan Stuart Gerson, eski Başkan George H.W. Bush döneminin Adalet Bakan Yardımcısı olan Donald Ayer gibi isimler de yer alıyor.

Bu gelişme, Flynn davasını yöneten ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’ın Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul ederek davayı düşürüp düşürmeyeceği sorusu üzerinde yaşanan gerilimde yeni bir halkayı oluşturdu.

Reuters’ın edindiği dosyada eski savcılar, hükümetin bu davadaki talebinin adaletin ya da kamunun çıkarlarını gözetir görünmediğini ve yasadışı; kabul edilemez bir kusurdan da yoksun görünmediğini belirtti. Ayrıca dosyada, davayı düşürme talebinin, halkın çıkarlarından ziyade Başkan Trump’ın kişisel siyasi çıkarlarına hizmet ediyor gibi durduğu görüşü dile getirildi.

Trump’ın başkanlığının ilk ayında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan emekli korgeneral Michael Flynn 2017 yılında, Trump göreve başlamadan önceki haftalarda Rusya’nın o dönemdeki Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’la temasları hakkında FBI’ya yalan söylediği suçlamasını kabul etmişti. Ancak, önce davada savcılıkla işbirliği yapmayı kabul eden Flynn, daha sonraysa hem avukatlarında hem de izlediği taktiklerde değişikliğe giderek, FBI’ın oyununa geldiğini savunmuş ve suçunu itirafını geri alma talebinde bulunmuştu.

Yargıç Sullivan ise Adalet Bakanlığı’nın davayı düşürme talebini hemen otomatik olarak onaylamaya niyeti olmadığını açıkça gösterdi. Yargıç Sullivan, Michael Flynn’in yeminli ifadesinde FBI’ya yalan söylediğine, ancak daha sonra bu ifadeyi geri alarak asla yalan beyanda bulunmadığını söylemesine dikkat çekerek, Flynn’in mahkemeye hakaretten suçlanıp suçlanmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak üzere eski federal yargıç Gleeson’ı görevlendirdiğini açıklamıştı.

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