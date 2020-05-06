ABD’de Et Sektörü Faaliyete Geçerken İşçiler Kaygılı

ABD’de Corona virüsü önlemlerinin en çok etkilediği sektörlerden biri de et sektörü. İşçilerin zorunlu izne ayrılması nedeniyle fabrikaların kapanması, tedarik zincirinde aksamalara neden oldu.

Son olarak iki domuz eti üretim tesisini kapatan Tyson Food gıda firması, Başkan Donald Trump’ın imzaladığı kararnamenin ardından bu hafta ABD’deki en büyük domuz eti üretim fabrikası olan Waterloo fabrikasında faaliyetleri kısıtlı şekilde yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Ancak bu durum bölgede Corona vakalarının fabrika ile bağlantılı olarak hızla yükseldiğini söyleyen yerel yetkililer ve işçiler arasında kaygıya neden oluyor. Tesisin Perşembe günü yeniden kapılarını açması bekleniyor. Firmanın hisseleri, haberin yayılmasının ardından yüzde 2 değer kazandı.

Vaka artışları fabrikayla bağlantılı

Öte yandan AP haber ajansına göre, Iowa eyaletinin Waterloo kentinde daha bir ay önce Tyson gıda fabrikasının iki çalışanı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Fabrikanın faaliyette olmasının, 68 bin nüfuslu kentte vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtiliyor.