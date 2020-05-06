ABD’de Et Sektörü Faaliyete Geçerken İşçiler Kaygılı

ABD’de Corona virüsü önlemlerinin en çok etkilediği sektörlerden biri de et sektörü. İşçilerin zorunlu izne ayrılması nedeniyle fabrikaların kapanması, tedarik zincirinde aksamalara neden oldu.
Son olarak iki domuz eti üretim tesisini kapatan Tyson Food gıda firması, Başkan Donald Trump’ın imzaladığı kararnamenin ardından bu hafta ABD’deki en büyük domuz eti üretim fabrikası olan Waterloo fabrikasında faaliyetleri kısıtlı şekilde yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Ancak bu durum bölgede Corona vakalarının fabrika ile bağlantılı olarak hızla yükseldiğini söyleyen yerel yetkililer ve işçiler arasında kaygıya neden oluyor. Tesisin Perşembe günü yeniden kapılarını açması bekleniyor. Firmanın hisseleri, haberin yayılmasının ardından yüzde 2 değer kazandı.
Vaka artışları fabrikayla bağlantılı
Öte yandan AP haber ajansına göre, Iowa eyaletinin Waterloo kentinde daha bir ay önce Tyson gıda fabrikasının iki çalışanı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Fabrikanın faaliyette olmasının, 68 bin nüfuslu kentte vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtiliyor.
AP’ye göre Waterloo’da yerel yetkililer Tyson şirketini çalışanlarını tehlikeye atmakla suçluyor. Ayrıca federal yetkililer ve eyalet yetkilileri de fabrikaların yeniden açılması için ısrarcı oldukları gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.
Iowa Kamu sağlığı Departmanı, Salı günü 444 Tyson çalışanının Corona pozitif çıktığını ve bunların test yapılan işçilerin yüzde 17’si olduğunu bildirdi.
Son 3 haftada Black Hawk ilçesinin vakaları 62’den 1.546’ya çıktı. Bu da, 132 bin kişilik nüfusun yüzde 1’inden fazlasına denk geliyor. Ölü sayısıysa aynı sürede 0’dan 18’e yükseldi. İlçe Kamu Sağlığı Başkanı, vakaların yüzde 90’ının fabrikayla bağlantılı olduğunu bildirdi.
Tyson tesislerinde ilave önlemler alınıyor
Tyson’dan yapılan açıklamadaysa, tesislerde üretim başlamadan önce bir dizi önlem alındığı kaydedildi. Açıklamada iş başı yapan tüm işçilerin Corona virüsü testinden geçirildikleri ve hasta olanların iyileşinceye kadar hastalık izni kullanacakları belirtildi.
Şirket ayrıca çalışanların kısa dönem engelli sigortasının içeriğini de arttırarak 30 Haziran’a kadar normal maaşlarının yüzde 90’ını almalarını sağlayacak. Şirketin Waterloo fabrikasının tamamının dezenfekte edildiği de bildirildi.
Başkan Donald Trump 28 Nisan’da imzaladığı kararnameyle, et fabrikalarını acil durumda açık kalması gereken temel iş kolu sınıfına almış ve fabrikaların açık kalması emrini vermişti.
Et sıkıntısı fast food zincirlerine ve marketlere yansıyor
Corona salgınının etkilediği et üreticilerinden Smithfield Food, Cargill, JBS USA gibi firmalar 20 kesim tesisinde ve fabrikada üretimi durdurmuştu.
Fast food zinciri Shake Shack gibi bazı firmalar tedarik zincirlerinin zarar görmediğini söyleseler de et satışlarında yükselme beklentisi içinde olduklarını bildirdiler.
Öte yandan, aralarında Costco ve Kroger’in de bulunduğu perakende satış yapan birçok firma et satışına müşteri başına limit koymaya başladı. Bir diğer fast food ağı Wendy’s ise bazı bölgelerde menüsünü daraltma kararı aldı.
Hamburger etine vejetaryen alternatif seçenekler sunan Beyond Meat ve Impossible Foods gibi firmalarsa ABD perakende mağazalarındaki varlığını arttırmak için harekete geçti.