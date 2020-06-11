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ABD'de Et Sektöründen Sonra Sebze ve Meyve Üretimi de Tehlikede

11.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını sürecinde ABD’de sekteye uğrayan et sektörünün ardından sebze ve meyve üretiminde de risk büyüyor. Son verilere göre sebze ve meyve ambalaj firmalarında çalışanlar arasında Corona virüsü vakalarda artış görülmesi, endişe yaratıyor

ABD'de Et Sektöründen Sonra Sebze ve Meyve Üretimi de Tehlikede

Corona virüsü salgını sürecinde ABD’de sekteye uğrayan et sektörünün ardından sebze ve meyve üretiminde de risk büyüyor. Son verilere göre sebze ve meyve ambalaj firmalarında çalışanlar arasında Corona virüsü vakalarda artış görülmesi, endişe yaratıyor.

Ülkede salgın sürecinde çok sayıda et üretim tesisi çalışanında virüs tespit edilmesi nedeniyle sektörde çalışan işçi sayısı hızla azalmış ve gıda tedariği zinciri, bundan olumsuz etkilenmişti.

Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin et üretiminin devam etmesi için yürürlüğe koyduğu kararname de sektördeki duraksamanın önüne geçilmesini sağlayamadı. Diğer taraftan Trump, geçen ay yaptığı bir açıklamada, bu kararnamenin kapsamını sebze ve meyve üretimini de dahil edecek şekilde değiştirebileceği sinyalini verdi.

Sebze ve meyvelerin toplanma aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak çoğu yerde mümkün olsa da özellikle paketleme aşamasında işçiler çoğu kez sosyal mesafe olmaksızın çalışmak durumunda kalıyor. Bu da sektörde virüs vakalarının yayılma riskini arttırıyor.

Örneğin, Mayıs ayı sonu itibariyle Washington eyaletinin Yakima ilçesindeki tarım işçileri arasında 600’den fazla Corona enfeksiyonu vakası tespit edildi. Bu vakaların yüzde 62’si, elma ve diğer tarım ürünlerinin paketleme tesislerinde çalışanlarda görülenler.

Yakima ilçesindeki altı meyve paketleme tesisinde işçiler Mayıs ayında salgın endişesiyle greve giderken, 10 Haziran itibariyle bölgedeki toplam vaka sayısı 4.800’ü aştı.

‘Dünyanın salata kasesi’ olarak nitelendirilen California’nın Monterey ilçesindeyse 5 Haziran itibariyle tarım işçileri arasında kayda geçen pozitif vaka sayısı 247’ydi. Bu rakam, Monterey’deki toplam vakaların yüzde 39’unu oluşturuyor.

Florida’da da özellikle domates üretilen bölgelerde tarım işçileri arasındaki vaka sayılarında artış gözlemleniyor.

ABD Tarım Bakanlığı ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 19 Mayıs’ta bir açıklama yaparak, sebze ve meyve tedarik zincirinin faaliyete devam etmesi için Savunma İmalat Yasası’nın devreye sokulabileceğini aktardı. Bu yasa kapsamında tarım sektöründeki firma yönetimlerine hastalanan işçilerinin korunması konusunda daha fazla sorumluluk yüklenebilir.

Reuters’a konuşan Demokrat Partili Michigan Senatörü Debbie Stabenow, tarım sektörü çalışanlarının hasat mevsimi nedeniyle daha da risk altında olduğunu vurguladı ve “Tedarik zinicirinin devamlılığını sağlamanın en iyi yolu, çalışanların güvenliğini sağlamaktır” dedi.

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