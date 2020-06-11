ABD'de Et Sektöründen Sonra Sebze ve Meyve Üretimi de Tehlikede

Corona virüsü salgını sürecinde ABD’de sekteye uğrayan et sektörünün ardından sebze ve meyve üretiminde de risk büyüyor. Son verilere göre sebze ve meyve ambalaj firmalarında çalışanlar arasında Corona virüsü vakalarda artış görülmesi, endişe yaratıyor.

Ülkede salgın sürecinde çok sayıda et üretim tesisi çalışanında virüs tespit edilmesi nedeniyle sektörde çalışan işçi sayısı hızla azalmış ve gıda tedariği zinciri, bundan olumsuz etkilenmişti.

Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin et üretiminin devam etmesi için yürürlüğe koyduğu kararname de sektördeki duraksamanın önüne geçilmesini sağlayamadı. Diğer taraftan Trump, geçen ay yaptığı bir açıklamada, bu kararnamenin kapsamını sebze ve meyve üretimini de dahil edecek şekilde değiştirebileceği sinyalini verdi.

Sebze ve meyvelerin toplanma aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak çoğu yerde mümkün olsa da özellikle paketleme aşamasında işçiler çoğu kez sosyal mesafe olmaksızın çalışmak durumunda kalıyor. Bu da sektörde virüs vakalarının yayılma riskini arttırıyor.