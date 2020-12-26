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ABD'de Evsizler İçin Nakliyat Konteynırlarından Ev Projesi

26.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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ABD'de Evsizler İçin Nakliyat Konteynırlarından Ev Projesi

Amerika’da 60 binden fazla evsizin bulunduğu California eyaletinin Los Angeles kentinde, gönüllüler ve yardım kuruluşları evi olmayanlar için yeni fikirler üretiyor. Evsizler için nakliyat konteynırlarından ev projesi de bunlardan biri

Amerika’da 60 binden fazla evsizin bulunduğu California eyaletinin Los Angeles kentinde, gönüllüler ve yardım kuruluşları evi olmayanlar için yeni fikirler üretiyor.

Los Angeles’taki Echo Park, son günlerde bir mahalleden çok kamp alanını andırıyor.

Mahallede taşınabilir tuvaletler, duşlar, seyyar mutfaklar ve küçük bir kütüphane bile var.

Angel adlı bir gönüllü, “Kötü durumda olan, yiyecek ve içeceği olmayan çok sayıda kişi için buradayız. Her şey bedava. Son günlerde daha fazla kişinin geldiğini görüyoruz” diyor.

Elijah adlı bir başka gönüllü de, “Burada telefonlarını ya da diğer cihazlarını şarj ediyoruz, çünkü Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana bu cihazları şarj edebilecekleri yerlerin çoğu kapandı” diyor.

Gönüllülere göre Los Angeles’taki evsizlerin sayısı Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana arttı.

Kourtey adlı bir evsiz, “Kaygı ve depresyon sorunlarım var. Burada olmamın nedeni de bu. Çünkü hayatımı yoluna koyamıyorum, yapmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağımı hala bulabilmiş değilim.”

Kourtey gibilere yardım etmek için yerel yetkililer Los Angeles’ın binlerce kişilik fuar merkezinde geçici bir barınak kurmayı planlıyor.

Ancak kar amacı gütmeyen bazı grupların, barınak sağlamak için başka çözümleri var. Nakliyat konteynırlarını düşük maliyetli kalıcı barınaklar haline getirmek de bunlar arasında.

FlyawayHomes adlı şirketin başkanı Michael Parks, “Bu üniteler nakliyat konteynırlarından dönüştürülerek oluşturuldu. Bu proje sekiz adet dört yatak odalı daireden oluşuyor. Beşinde aileler kalıyor. Üçü ise bireyler tarafından paylaşılıyor. Yani dört kişinin her birine bir yatak odası düşüyor” diye konuşuyor.

Şu an içinde 30 kişinin yaşadığı bu deneysel projenin maliyeti dört milyon dolar.

İnşaat işçileri, ev inşa etmektense nakliyat konteynırlarıyla çalışırken planlama, tasarlama ve gerekli belgelerin alınmasının çok daha kolay, hızlı ve ucuz olduğunu söylüyor.

The People Concern CEO’su John Maceri, “Şu anki kura göre bir ünitenin yapılması 550 bin dolara mal oluyor ve tamamlanması üç ile beş yıl sürüyor. Kaliteden ödün vermeden bunun daha hızlı ve ucuz bir yolunu bulmak için çok çalıştık” diyor.

Burada yaşamak, evsizlerin aldıkları yardım çeklerinin yüzde 30’una mal oluyor. Gerisini de hükümet karşılıyor. Sosyal hizmetler çalışanları da evlerde kalacakların yerleşmelerine yardım ediyor.

Maceri, gazetecilere etrafı gösterirken, “Burada çamaşır odası var, burası bir toplantı odası olarak kullanılabilir. Burada kiler var. Buradaki gıdalar herkesin kullanımına açık” diyor.

Şu anda bu evlerden Los Angeles’ta da belli sayıda inşa ediliyor. 500 kadar evsizin buralara taşınması bekleniyor. Onbinlerce evsiz kalacak yer bulamazken bu girişim okyanusta bir damla gibi görünse de bazılarının hayatını olumlu etkilemesi kesin görülüyor.

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